Има ли бензин по бензиностанциите в страната?

Върви се към нормализиране на ситуацията с недостига на бензин по бензиностанциите в страната. Това съобщи пред БТА председателят на Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев. По думите му дори на една бензиностанция да няма продукт, на следващата ще има, така че няма криза за бензин в страната и не може да се говори за липса, защото минерален бензин има достатъчно, дори количествата са над необходимите за страната.

Къде е проблемът?

"Проблемът се състои в това, че има логистични затруднения с доставката на биоетанол - добавка, която се влага в бензина. Нормативно е заложено да се влага 10 на сто биоетанол в бензиновите горива", обясни той.

Още: ЕС реши докога ще се движат градските автобуси на бензин и дизел

По думите му причините за липсата на доставката са много и комплексни. "Образува се една перфектна буря - една фабрика в Унгария затвори, затруднени са доставките и покрай митническите тарифи, производството на суровина също не е много, защото се прави от различни видове земеделска продукция", разкри председателят на БПГА.

"Освен това България няма и входящо пристанище, точка през която да внася по-големи количества, тоест вносът става с цистерни и съответно всичко това се събра в един момент и се стигна до тази ситуация, която видяхме през миналата седмица, но аз смятам, че проблемът върви към разрешаване, доставките горе-долу са по-нормални, ще отнеме известно време, но вероятно ще се нормализират нещата", каза Бенчев.

Според него проблемите около доставката на биоетанол няма да се отразят на цената на горивата и те няма да поскъпнат. За последния месец и половина има намаляване на цената на бензина с 1,5 процента и на дизела с около 2 процента, така че за момента няма индикации да се повиши цената, увери още той.

Още: Кои коли не бива да използват новия бензин Е10?