БНБ пусна нова колекционерска монета

Снимка: БНБ

Граждани се наредиха на опашка пред Българската народна банка (БНБ), за да закупят новата колекционерска монета, посветена на 150-ата годишнина от Априлското въстание, предаде БТА. Продажбата на монетата започна при засилен интерес, като още към 09:00 ч. над 130 души се бяха записали в списък на желаещите да я закупят. Тя се продава на четири каси в централната сграда на БНБ, пл. „Княз Александър I“ 1 и на четири каси в Касов център на БНБ, ул. „Михаил Тенев“10 в София.

Монетата

БНБ пусна в обращение от днес сребърна колекционерска монета "150 години от Априлското въстание“, от серията "Българско възраждане“. Тя е с номинална стойност 10 евро. Цената й при пускане в обращение е 144 евро (281,64 лева). Монетата е в тираж 5000 броя.

Още: БНБ пусна първата колекционерска монета в евро

След присъединяването ни към еврозоната от 1 януари тази година това е третата колекционерска монета, които БНБ емитира, от предвидени общо пет колекционерски монети за 2026 г. Предвижда се централната банка да емитира и една възпоменателна монета от 2 евро през второто полугодие на годината, посветена на българската азбука, става известно от монетната й програма за 2026 г.

С влизането на страната в еврозоната БНБ преустанови емитирането на възпоменателни монети с номинални стойности в лева и започна емитирането на колекционерски монети с номинална стойност в евро. Колекционерските монети са със статут на законно платежно средство само в държавата емитент, а номиналната им стойност е различна от номиналните стойности на евромонетите в обращение.

БНБ пусна в обращение нова златна монета

Още от Бюджет и финанси

След еврото чуждите инвестиции растат с 87 процента

След еврото чуждите инвестиции растат с 87 процента

Финансовото министерство ще направи публични обществени поръчки за 30 млрд. евро

Финансовото министерство ще направи публични обществени поръчки за 30 млрд. евро

НАП глоби магазини с над милион евро за високи цени по Великден

НАП глоби магазини с над милион евро за високи цени по Великден

