Нова изненада с цената на петрола

Цената на петрола отбеляза понижение днес след резкия ръст от предходната сесия. Пазарните участници останаха предпазливи по отношение на напредъка в мирните преговори между САЩ и Иран, предаде Ройтерс. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че преговорите с Иран продължават, докато иранската агенция "Тасним“ по-рано обяви, че Техеран е преустановил непреките преговори с Вашингтон заради израелските атаки срещу Ливан.

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент, който е референтен за Европа, загубиха 75 цента или 0,79 на сто до 94,23 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол поевтиня с 85 цента или 0,92 на сто до 91,31 долара за барел.

И двата бенчмарка отбелязаха ценови ръст от над 5 на сто през предходната сесия, след като приключиха месец май със спад от над 16 на сто.

"Макар пазарите да се надяваха да преодолеят несигурността на фона на перспективите за потенциално споразумение, изглежда, че към тази сутрин нищо не се е променило за петрола“, заяви Приянка Сачдева, старши пазарен анализатор във Phillip Nova.

В интервю за CNBC Тръмп заяви, че не му пречи, ако преговорите приключат. Но малко след това той публикува пост в социалните медии, в който заяви, че преговорите с Иран продължават, и каза пред ABC News, че очаква споразумение за удължаване на примирието с Иран и отваряне на Ормузкия проток "през идната седмица“.

"В момента пазарът е фокусиран върху това дали има конкретен напредък или затруднения около преговорите между САЩ и Иран, тона и съдържанието на изявленията от двете страни (особено заплахите на Иран относно Ормузкия проток) и действителните плавания на танкери по водния път“, заяви Тим Уотърър, главен пазарен анализатор в KCM Trade.

Междувременно износът на суров петрол от САЩ достигна рекордните 5,6 милиона барела на ден през май, тъй като кризата в Близкия изток повиши търсенето на суровината от страна на азиатските и европейските рафинерии, сочат данни на платформи за проследяване на морския трафик.

Според анкета на Ройтерс пък се очаква запасите от суров петрол в САЩ да са спаднали с около 3,6 милиона барела през седмицата, приключила на 29 май, продължавайки тенденцията от предходната седмица, докато запасите от дестилати и бензин вероятно също са намалели.