ОББ и Mastercard изградиха поредна нова чешма в природен парк „Витоша“ в рамките на своята програма ВОДИМ

Над 20 служители на ОББ и ДЗИ дариха съботния си предобед за благородна кауза. Под вещото напътстване на представители на природен парк „Витоша“ и фондация „Биоразнообразие“ те работиха, за да оформят две микровлажни зони и да почистят пътеката към хижа „Белите брези“, при която беше изградена още една чешма, част програмата ВОДИМ, създадена от ОББ и Mastercard. ВОДИМ има за цел опазването на водата – един от най-ценните ресурси на Земята и осигуряването на чиста питейна вода от извора до чешмата. Новооткритата чешма е втората, която е изградена напълно по програмата и третата в природния парк, възстановена от двете финансови институции.

„Тази доброволческа акция е част от инициативите по съвместната програма на ОББ и Mastercard ВОДИМ, която поставя основен фокус върху опазването на водното богатство в страната от извора до чешмата. Тази част от проекта, която започна през миналата година с откриването на чешмата, до която сме събрали, е свързана с възстановяването на планинските водоизточници и чешми и оформянето на микровлажни зони. Те са от изключително значение както за хората, така и за животинските видове и поддържането на биоразнообразието.“, сподели Анна Атанасова-Димитрова, изпълнителен директор „Банкиране на дребно“ на ОББ.

От името на природния парк пред доброволците говориха експертите Десислава Гюрова и Никола Дойкин, които благодариха за партньорството и за това, че с помощта на ОББ и Mastercard се възстановяват и изграждат чешми и се оформят микровлажни зони, които са важни както за присъствието на хората в планината, така и за биоразнообразието и опазването на природното богатство. Йорданка Славова, изпълнителен директор на фондация „Биоразнообразие“, разказа за целия процес по избор на чешми, изследване на водата и тяхното възстановяване и изграждане, като също подчерта за важността на микровлажните зони и водата за опазването на околната среда и важната роля на бизнеса, като движеща сила в реализацията на устойчиви програми, каквато е ВОДИМ.

След направения инструктаж, доброволците се разделиха на две групи, които под ръководството на представителите на парка и фондацията, работиха за разширяване на микровлажната зона при вече работещата чешма до детския екостационар “Бели брези“ и за почистване и изграждане на пътеката около новата чешма.

Програмата ВОДИМ е стратегическа за ОББ и Mastercard, като през тази 2026 г. предстои изграждането на нови планински чешми и микровлажни зони не само във Витоша, но и в други български планини. По програмата ще продължат да се монтират диспенсъри за филтриране на питейната вода в училища в четири нови града в България. Доброволци от най-голямата финансова група в България ще почистят от пластмаса и боклуци речни корита, морския бряг и др.