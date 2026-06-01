Южна Корея с най-голям растеж на износа от 40 години

Износът на Южна Корея е нараснал по-силно от очакваното през май и е достигнал най-високия си годишен темп на растеж от над четири десетилетия, подкрепен от бума в инвестициите в изкуствен интелект и рекордните продажби на чипове, предаде Ройтерс. Износът на четвъртата по големина икономика в Азия се е увеличил с 53,2 процента на годишна база до рекордните 87,75 млрд. долара, сочат предварителни данни за външната търговия, публикувани днес.

Най-силен годишен ръст от януари 1984

Това е дванадесети пореден месец на увеличение на износа и най-силният годишен ръст от януари 1984 г. насам. Данните доведоха и до рекорден месечен търговски излишък за страната.

Още: Германия спря милиарден проект за производство на чипове

"Това е наистина безпрецедентно темпо, което многократно надминава пазарните очаквания“, коментира икономистът в Meritz Securities Стивън Ли.

По думите му импулсът вероятно ще се засили още повече през третото тримесечие, а ръстът на износа за цялата 2026 г. може да достигне около 50 процента.

Миналата седмица централната банка на Южна Корея повиши прогнозата си за икономическия растеж за тази година от 2,0 на 2,6 процента, след като икономиката отчете най-силното си тримесечно представяне от близо шест години.

Основен двигател на ръста остават полупроводниците. Износът на чипове е нараснал със 169,4 процента до рекордните 37,16 млрд. долара през май. Полупроводниците вече формират 42,3 процента от целия южнокорейски износ.

Още: Коя е бъдещата сила на пазара за разработка и производство на чипове?

Продажбите на компютри са нараснали с 290,7 процента заради силното търсене на AI сървъри. Износът на безжично оборудване се е увеличил с 12,6 процента, а на дисплеи - с 9,4 процента.

Референтният борсов индекс KOSPI се повиши с над 2 процента в сутрешната търговия и достигна рекордно високо ниво. От началото на годината индексът е нараснал с над 100 процента, воден основно от производителите на чипове.