Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!

Иван Иванов преди дебюта на "Уимбълдън" при мъжете: Детството свърши, време е за преход. Свещената трева ме амбицира!
Снимка: ОББ

"Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - завръщането ще е емоционално, но на корта няма място за сантименти“, заяви миналогодишният шампион при юношите

Посланикът на ОББ и Mastercard Иван Иванов ще бъде част от тазгодишния "Уимбълдън" при мъжете. 17-годишният Иванов, който спечели миналогодишното издание на турнира при юношите и продължава да е 1 в световната ранглиста, ще играе в първи кръг на квалификациите на 22 юни. Това ще бъде неговият дебют на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

Предстоящото участие на "Уимбълдън" е поредното голямо предизвикателство за младия талант, след като тази година Иван доказа, че "МОЖЕШ" е отлична мотивация, записвайки първи победи при мъжете, първо участие в турнир от сериите "Чалънджър" и огромен скок в световната ранглиста при мъжете.

ОББ и Мастъркард продължават да подкрепят Иван в най-голямото му предизвикателство до момента и готвят специални изненади за феновете му в София по време на пътя му към един от четирите най-престижни турнира в световния тенис.

Предлагаме ви специално интервю, което посланикът на ОББ и Mastercard Иван Иванов даде преди дебютното си участие на турнир от "Големият шлем" при мъжете.

- Какво означава за теб поканата да играеш на "Уимбълдън" вече при мъжете?

- Това е официалното признание, че детството свърши и е време за преход. Миналата година доказах, че мога да доминирам при юношите, но мъжкият тенис е съвсем друга вселена. Поканата да се изправя срещу най-добрите точно на свещената трева не ме плаши, тя ме амбицира.

- Какво е за теб лично "Уимбълдън"?

- "Уимбълдън" винаги ще бъде моето специално място - там, където написах първата голяма страница от историята си и където вдигнах титлата, без да загубя нито един сет. За мен това не е просто турнир, а съвършенство - от зелената трева до традициите. Да се завърна тук носи големи емоции, но на корта сантиментите остават на заден план.

- Готов ли си за новото предизвикателство?

- Напълно готов съм. В тениса няма време за чакане и тренировките в академията на Рафаел Надал ме научиха точно на това - да бъда гладен за победи във всеки един момент. Когато спечелиш два поредни турнира от "Големият шлем", напрежението и очакванията са огромни, но аз обичам предизвикателствата. Ще отида, ще се боря за всяка точка, ще дам всичко от себе си.

Още от Любопитни вести

"Синята гора“ на ОББ расте вече и в Плана планина

"Синята гора“ на ОББ расте вече и в Плана планина

Пловдив въвежда стандартите на Мишлен чрез международен обмен

Пловдив въвежда стандартите на Мишлен чрез международен обмен

Стратегията на Barceló - ранно отваряне и цени от 61 евро активират туристическия сезон

Стратегията на Barceló - ранно отваряне и цени от 61 евро активират туристическия сезон

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1.1644
  • GBP
    0.86723
  • JPY
    185.45
виж всички

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата