Стратегията на Barceló - ранно отваряне и цени от 61 евро активират туристическия сезон

Ранното отваряне на хотелите по Черноморието постепенно се утвърждава като работеща стратегия за активиране на туристическия сезон още преди традиционния летен пик. През 2026 г. тази тенденция се засилва, като ключова роля играят както календарът на майските празници, така и ценовите политики на част от водещите комплекси.

Пример за подобен подход е Barceló Royal Beach в Слънчев бряг, който обяви старт на сезона още на 1 май. Комплексът ще работи с пълен обем услуги от първия ден, като офертите започват от 61 евро на човек на вечер при двойно настаняване, ниво, което значително разширява достъпа до петзвезден престой в началото на сезона.

Този тип ценообразуване има ясен ефект върху търсенето. По-достъпните пакети стимулират ранните резервации и пренасочват интереса към периода около дългите празници между 1 и 6 май, който все по-често се оформя като първи силен туристически пик. В този контекст ранното отваряне не е просто оперативно решение, а инструмент за по-ранно генериране на заетост.

Съществен фактор е и самият продукт. All inclusive моделът остава предпочитан за кратки престои, тъй като позволява по-добра предвидимост на разходите и цялостна организация на почивката. При международни вериги като Barceló този формат е развит до най-високо ниво на стандарт и качество, което допълнително намалява несигурността за потребителя.

В началото на май значение имат и вътрешните съоръжения. Комплексите с добре развити SPA зони, отопляеми басейни и зони за релакс успяват да компенсират сезонните колебания във времето и да предложат пълноценен престой. В този сегмент Barceló Royal Beach разполага с най-големия SPA център в Слънчев бряг, което го позиционира конкурентно в ранния период.

Допълнителен стимул за пътуване са и условията за семейства с включително безплатно настаняване на деца до навършени 12 години, както и организирани програми и анимация за свободното време. Това разширява аудиторията и прави подобни оферти приложими за по-широк профил туристи.

Комбинацията от ранно отваряне, конкурентни цени и пълноценен продукт очертава нов модел на сезонност по Черноморието. Вместо рязък старт през юни, все по-ясно се оформя изместване към началото на май като първи активен период за туристическия пазар.