Спад при промишленото производство в България и ЕС

В България промишленото производство отчита спад от 8 на сто през февруари на годишна база. Това показват първоначалните сезонно коригирани данни на Евростат, публикувани днес. Така страната ни е останала с третия по големина спад в промишлеността в ЕС от декември 2025 г. Към ноември миналата година България отчиташе най-голям спад на промишленото производство в ЕС за шести пореден месец.

В ЕС и еврозоната

Промишленото производство през февруари т.г. спрямо същия месец на 2025 г. е намаляла с 0,1 на сто в Европейския съюз и с 0,6 на сто в еврозоната.

През февруари спрямо януари промишленото производство се е увеличило с 0,4 на сто както в ЕС, така и в еврозоната. През януари тази година показателят спадна на месечна основа с 0,9 на сто в ЕС и с 0,8 на сто във валутната зона.

През февруари тази година най-значително понижение в промишления сектор сред страните от ЕС са регистрирали Люксембург (17 на сто) и Ирландия (10 на сто). В същото време с най-големи годишни ръстове са Швеция (7,7 на сто), Белгия (7,4 на сто) и Дания (5,8 на сто).

На месечна база

На месечна база, спрямо януари 2026 г., промишленото производство в България се е увеличило с 0,9 на сто, което нарежда страната ни на седма позиция по месечен ръст, след като през предходния месец показателят намаля с 3,6 на сто спрямо декември 2025 г.

Промишленото производство в ЕС през февруари 2026 г. спрямо януари се увеличава за междинните стоки с 0,3 на сто, нараства с 1,1 на сто за капиталовите стоки, намалява за дълготрайните потребителски стоки с 0,8 на сто, увеличава за нетрайните потребителски стоки с 2 на сто, а при енергията спадът е с 2 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през февруари 2026 г. нараства на месечна основа за междинните стоки с 0,5 на сто, увеличава за капиталовите стоки с 1 на сто, намалява за дълготрайните потребителски стоки с 1,3 на сто, нараства за нетрайните потребителски стоки с 2,6 на сто и бележи спад с 2,1 на сто за енергията.

Най-големите месечни увеличения са регистрирани в Ирландия (5,7 на сто), Финландия (3,3 на сто) и Швеция (3,3 на сто), а най-големи спадове - в Малта (6 на сто), Люксембург (4,6 на сто) и Гърция (2,1 на сто).

Промишленото производство в ЕС през февруари спрямо същия месец на 2025 г. намалява за междинните стоки с 1,5 на сто, увеличава за капиталовите стоки с 3 на сто, намалява за дълготрайните потребителски стоки с 1,8 на сто и с 3,8 на сто за нетрайните потребителски стоки, а при енергията увеличението е с 1,7 на сто.

Промишленото производство в еврозоната през февруари 2026 г. намалява на годишна основа за междинните стоки с 1,5 на сто, нараства за капиталовите стоки с 2,5 на сто, намалява за дълготрайните потребителски стоки с 1,9 на сто и с 5,4 на сто за нетрайните потребителски стоки, като ръстът при енергията е 2 на сто.