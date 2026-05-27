tbi bank обяви Весела Колева за изпълнителен директор и член на УС

Снимка: TBI Bank

tbi bank продължава да надгражда експертността в лидерския си екип след придобиването от американския глобален инвеститор Advent. Банката обяви назначението на Весела Колева като изпълнителен директор и член на Управителния съвет на банката. Също така, тя поема разширена роля като директор „Правнo, регулаторно и корпоративно управление“, надграждайки досегашната си позиция, в която отговаряше за правните въпроси на основните пазари, на които оперира банката.

Весела има близо 15-годишен опит в банковия и застрахователния сектор, с фокус в корпоративното управление, регулаторните рамки и управлението на правни рискове във финансови институции. Започва кариерата си именно в tbi bank, като в продължение на повече от десетилетие преминава през различни юридически длъжности – от младши правен съветник до ръководител на корпоративния правен отдел и корпоративен секретар на банковата група, допринасяйки за развитието на структурите за управление и регулаторните рамки в България, Румъния и Гърция.

По-късно се присъединява към UNIQA Insurance Group в България, където ръководи правната и управленската програма, и допринася за ключови трансформационни и регулаторни инициативи.

Весела се завръща в tbi bank с още по-богат корпоративен и секторен опит, за да ръководи успешно правната, регулаторната и управленската функция на основните пазари, на които оперира банката.

Притежава магистърска степен по право (LL.M.) със специализация Банково дело и MBA, Висш мениджмънт (Executive Management).

