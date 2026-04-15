Над 101 000 евро получиха проектите в 16-ото издание на дарителската програма „Избери, за да помогнеш“ на ОББ

101 393 евро или 198 307 лв. бяха набрани в рамките на 16-ото издание на дарителската програма на Обединена българска банка „Избери, за да помогнеш“. Средствата вече са преведени на организациите и реализацията на проектите им е в ход. В програмата кандидатстваха общо 218 проекта на неправителствени организации, университети, училища, читалища и институции, което е рекорд за „Избери, за да помогнеш“. Организациите кандидатстваха в четирите утвърдени категории – „Здравеопазване“, „Социална среда“, „Култура и образование“ и „Екология“.

След прецизна оценка, направена от Български дарителски форум - партньор на програмата, до дарителската фаза бяха допуснати 20 проекта, които в рамките на двата последни месеца на 2025 г. набираха както дарения от служители на ОББ, така и от граждани.

Отличителна черта на програмата „Избери, за да помогнеш“ е, че ОББ стимулира и подкрепя дарителството сред своите служители, като добавя сумата от 51,13 евро за дарение от 5,11 евро и повече по проект; 25,56 евро за дарение от 2,56 до 5,11 евро по проект; 10,23 евро за дарение от 0,51 до 2,55 евро по проект. По този начин след приключването на активната дарителска фаза и обработването на данните от даренията общата набрана сума достигна 101 393 евро. След завършването на процедурата по подписване на договори средствата вече са преведени на организациите и те вече реализират своите проекти.

С набраните средства от настоящата кампания общата сума на дарените средства за финансирането на различни каузи през годините достига 2,15 млн. евро, а общият брой на подкрепените проекти е над 340. „Избери, за да помогнеш“ набира популярност като една от най-разпознаваемите дарителски кампании в страната. През 2026 г. тя бе отличена със специална грамота за „Приемственост и устойчивост в програмите за редовно дарителство на работното място“ от наградите „Отговорна компания – отговорни служители“ на фондация BCause в помощ на благотворителността в България.

16-ото издание на „Избери, за да помогнеш“ има и своето продължение за 20 проекта, чиято реализация изисква по-малко средства. Специално за тях ОББ разположи кутии за дарения в своите над 170 клона, които са разположени в цялата страна. Чрез тях банката ще набира дарения от всички желаещи до края на юни 2026 г.

17-ото издание на дарителската програма на ОББ ще стартира с приемане на проекти през юли 2026 година.