OpenAI подаде документи за първично публично предлагане

OpenAI, разработчикът на чатбота ChatGPT, е подала поверително документи за първично публично предлагане (IPO) в САЩ, присъединявайки се към Anthropic в стремежа на водещите компании за изкуствен интелект към фондовия пазар, предаде Ройтерс. Компанията не разкрива размера и условията на предлагането и посочва, че все още не е определен график за листването. В изявление OpenAI отбелязва, че има дейности, които засега са по-лесни за изпълнение като частна компания.

Компанията се стреми към пазарна оценка до 1 трилион долара

Според информация на Ройтерс компанията се стреми към пазарна оценка до 1 трилион долара, а дебютът ѝ на борсата може да се осъществи още през септември.

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Планираното листване идва след като конкурентът Anthropic също подаде поверително документи за IPO в САЩ на 1 юни. Компанията, разработила програмния асистент Claude Code, набра 65 милиарда долара в последния си частен инвестиционен кръг, което я оцени на 965 милиарда долара.

Анализатори посочват, че надпреварата между OpenAI и Anthropic отразява засилващата се конкуренция за инвеститорски капитал в сектора на изкуствения интелект.

Потенциалното листване на OpenAI следва и съдебно решение срещу иска на Илон Мъск, което премахва една от правните пречки пред излизането на компанията на публичните пазари.

SpaceX на Илон Мъск също подаде наскоро документи за първично публично предлагане, което при реализация би могло да се превърне в най-голямото в историята. То е възможно да набере 75 милиарда долара при оценка от 1,75 трилиона долара.

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Очакваните листвания на OpenAI и Anthropicсе разглеждат като ключов тест за интереса на инвеститорите към бързорастящия сектор на компаниите в сектора на изкуствения интелект, който се превърна в една от водещите инвестиционни теми през последните години.

По-рано тази година OpenAI обяви, че е привлякла 110 милиарда долара в инвестиционен кръг при оценка от 840 милиарда долара от група инвеститори, сред които SoftBank, Amazon и Nvidia.

Компанията съобщи тогава, че ChatGPT има над 900 милиона активни потребители седмично и повече от 50 милиона абонати сред крайните потребители.

Подготовката за IPO следва и предоговаряне на партньорството между OpenAI и Microsoft, един от най-ранните инвеститори в компанията. Споразумението даде възможност на OpenAI да сключва нови партньорства с компании, собственост на Alphabet.