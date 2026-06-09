Обрат с цената на петрола заради ситуацията в Близкия изток

Цената на петрола се понижи в сутрешната търговия и заличи по-голямата част от ръста от предходната сесия, след като Иран и Израел съобщиха, че са прекратили взаимните удари след призив на президента на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс. Иран и Израел прекратиха засега атаките помежду си, Техеран обаче предупреди, че може да възобнови ударите, ако Израел продължи операциите срещу "Хизбула“.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 91 цента, или 1 на сто, до 93,34 долара за барел.

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Котировките на американския лек суров петрол се понижиха с 1,13 долара или 1,2 на сто до 90,17 долара за барел.

Според пазарни анализатори понижението отразява предпазливостта на инвеститорите относно трайността на примирието между Иран и Израел.

"Въпреки известно облекчение след прекратяването на преките удари, инвеститорите не са убедени, че примирието ще се запази“, заяви главният пазарен анализатор на KCM Trade Тим Уотърър.

В предходната сесия цените на петрола поскъпнаха на моменти с до 5 на сто след подновени израелски удари по Иран и нападения в Ливан, които намалиха очакванията за бърз край на по-широкия регионален конфликт.

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Засега се предотврати по-нататъшна ескалация, но геополитическата обстановка остава напрегната и трайно мирно споразумение все още изглежда трудно постижимо“, посочи пазарният анализатор на IG Тони Сикамор.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви във видеообръщение, излъчено по израелската телевизия, че страната му ще отговори със сила при нова иранска атака.

В интервю за "Аксиос", публикувано вчера, Доналд Тръмп каза, че е предупредил Бенямин Нетаняху, че Израел може да остане сам в евентуален нов конфликт с Иран. По-рано днес Тръмп заяви, че е възможна да има сделка с Иран в рамките "на следващите два или три дни".

По думите на Тим Уотърър основният въпрос пред пазарите остава дали сегашните усилия за деескалация могат да доведат до по-трайно решение или представляват само временно затишие.

Сред основните теми в преговорите между Вашингтон и Техеран е възобновяването на корабоплаването през Ормузкия проток, през който преди въздушните удари на САЩ и Израел срещу Иран в края на февруари преминаваше около една пета от световните доставки на петрол.