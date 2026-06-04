SpaceX ще направи най-голямото първично публично предлагане в историята

Компанията на Илон Мъск SpaceX планира най-голямото първично публично предлагане в историята - за 75 милиарда долара, става ясно от осъвременения проект, подаден вчера в Комисията по борси и ценни книжа в САЩ, предаде Ройтерс, като се позова на запознат източник. При цена на предлагане от 135 долара на акция, американската компания би била оценена на около 1,8 трилиона долара.

Кога ще започне продажбата на акциите на SpaceX?

Очаква се продажбата на акциите на SpaceX да започне на 12 юни тази година.

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Ако бъде успешна, тя ще направи собственика на компанията за ракети и сателити Илон Мъск, който вече е най-богатият човек в света, в първия в историята трилионер.

При това Мъск на практика ще запази контрола си върху SpaceX посредством специални акции, които ще му оставят над 80 на сто от тежестта при гласуване.

Освен това първичното публично предлагане ще е най-голямото в историята. За сравнение, сегашният рекорд, поставен преди седем години от саудитската държавна петролна компания Saudi Aramco, е почти три пъти по-малка сума - 26 милиарда долара.

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