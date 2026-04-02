SpaceX на Илон Мъск е подала документи за листване на борсата

Американската космическа компания SpaceX е подала поверително документи за първично публично предлагане (IPO) в САЩ, съобщиха Ройтерс и Блумбърг, позовавайки се на свои източници. Ходът поставя началото на процес, който може да доведе до най-голямото листване в историята на капиталовите пазари. Компанията, ръководена от Илон Мъск, се очаква да се стреми към оценка до около 1,75 трилиона долара, като според информации може да набере над 50–75 милиарда долара от инвеститори.

Нов рекорд на борсата?

Ако това наистина се случи, би надминало рекорда на Saudi Aramco от 2019 г., когато енергийният гигант от Саудитска Арабия набра 29,4 млрд. долара. В неотдавнашни оценки се предполагаше, че цената на SpaceX е около 1,25 трилиона долара.

По данни на Ройтерс значителна част от високата оценка се дължи на сателитния бизнес Starlink, който има около 9 милиона абонати и генерира стабилни повтарящи се приходи. Компанията развива и ракетни технологии, мисии до Луната и амбиции за колонизация на Марс, както и концепции за орбитални центрове за данни, свързани с изкуствен интелект.

Процедурата по поверително подаване позволява на компаниите да обсъждат с регулаторите детайлите по предлагането извън публичното пространство преди официалното разкриване на параметрите. Очаква се SpaceX да определи окончателния размер на емисията и оценката седмици преди планирано листване, което вероятно ще бъде през юни, допълва Блумбърг.

В активите на компанията е и направлението на Илон Мъск за разработка на изкуствен интелект.

Анализатори определят потенциалното първично публично предлагане като ключов тест за пазара на големи публични предлагания, който бе в застой през последните години. „Инвеститорите търсят всякакъв достъп до SpaceX, а оценката ще зависи в голяма степен от доверието във визията на Мъск“, коментира експерт от Renaissance Capital.

Компанията е отчела около 8 млрд. долара печалба при приходи от 15–16 млрд. долара през миналата година. Междувременно НАСА засилва партньорствата с частния сектор, което допълнително стимулира интереса към космическата индустрия.

Според анализатори евентуално листване може да насърчи и други технологични гиганти да излязат на борсата, включително компании в сферата на изкуствения интелект. В същото време се отбелязват и рискове, свързани с управлението на множество мащабни проекти от Илон Мъск и възможна двукласова структура на акциите, която да запази контрола му върху компанията.