tbi bank обяви Армен Матевосян за директор „Данни, AI и монетизация“, с което той се завръща в лидерския екип на банката. Армен притежава над 20-годишен международен банков опит на мениджърско ниво в сферите на търговското банкиране, банкирането на дребно, потребителското кредитиране и мащабната трансформация на бизнеси.

За първи път се присъединява към tbi bank като главен търговски директор през 2019 г., когато играе ключова роля в разрастването на дейността на банката в областта на потребителското кредитиране и кредитирането на физически лица, както и в разширяването на търговската екосистема на различни пазари.

След това Армен ръководи създаването на hashbank - първата изцяло дигитална грузинска банка, като работи в тясно сътрудничество с група инвеститори и експертен екип за изграждането на организацията от основите и заема длъжността главен изпълнителен директор (CEO) през нейния начален етап на развитие. По-рано в кариерата си Армен е заемал висши ръководни длъжности в Bank Republic, Société Générale, Rosbank и Liberty Bank.

В новата си роля Армен ще отговаря за развитието на tbi bank в областта на данните и изкуствения интелект, както и за стимулирането на монетизацията чрез продукти и решения, базирани на данни.

Притежава бакалавърска степен по бизнес администрация от Европейското училище по мениджмънт в Грузия. Завършил е обучение в Държавния университет на Монтана (САЩ) и е преминал обучение за мениджъри в MIT Sloan. В момента следва магистърска програма по бизнес анализ и данни в IE School of Science and Technology.