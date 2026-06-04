Колко са милионерите по света?

Колко са милионерите по света?
Снимка: iStock

Броят на милионерите по света, както и тяхното благосъстояние са продължили да нарастват през 2025 г., като са достигнали нови рекордно високи нива благодарение на поскъпването на акциите на фондовите пазари и отслабването на инфлацията. Това сочи най-новото проучване на френската консултантска компания Capgemini, заключенията от което са поместени в доклада World Wealth Report, предадоха Франс прес и БТА.

Милионери са 25,3 милиона души

Броят на богатите по света, определени от Capgemini като хора, които разполагат с инвестиции и финансови активи на стойност над 1 милион долара, без към сумата да се включва жилището, в което живеят, се е увеличил за година със 7,9 на сто до 25,3 милиона души през 2025 г. или с близо 2 млн. повече спрямо 2024 г.

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Общото им състояние също се е увеличило - с 8,7 на сто до 98,3 трилиона долара, което е рекордно равнище и най-голямото годишно увеличение от 2018 г., отчита проучването.

"Поскъпването на акциите на компании, свързани с изкуствения интелект, е основната причина богатството на заможните хора да нараства в пет от шестте географски региона, които са били обект на проучването“, посочва компанията.

Същевременно богатството остава силно концентрирано - едва 1 на сто от най-богатите хора притежават 34,8 на сто от общото богатство. 

Въпреки американските мита през 2025 г. основните индексите на Уолстрийт нараснаха с между 13 и 20 на сто, като бяха подкрепени от пониженията на лихвените проценти от Управлението за федерален резерв на САЩ и ентусиазма около изкуствения интелект.

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В Европа инвеститорите насочиха вниманието си към компаниите от отбранителния сектор и към мащабната програма за публични инвестиции, планирана в Германия. Борсовият индекс във Франкфурт DAX нарасна с 23,01 на сто през миналата година, парижкият CAC с 10,41 на сто, FTSE MIB в Милано с 31,46 на сто, а лондонският FTSE 100 - с 21,51 на сто.

Най-голямо увеличение на броя на милионерите е отчетено в Азиатско-тихоокеанския регион - 9,4 на сто, подпомогнато от силното представяне на полупроводниковата индустрия. Най-голям ръст в региона отбелязват в Япония и Китай.

В Северна Америка броят на милионерите се е увеличил с 9,1 на сто, най-вече в САЩ, където са отчетени най-много нови милионери - 736 000 души. Така общият им брой е достигнал 8,7 милиона, което представлява увеличение от 9,2 на сто.

След спад през 2024 г. Европа също отчита ръст на броя на милионерите - с 6,5 на сто. Най-голямо увеличение е регистрирано в Люксембург - 13,5 на сто, и Германия - 11,1 на сто, значително над регистрирания растеж от 2,7 на сто във Франция.

Броят на милионерите се е увеличил и в Африка - с 4,1 на сто, както и в Латинска Америка - с 0,3 на сто. Единственият регион, в който е отчетен спад, е този на Близкия изток, където броят им е намалял с 1,4 на сто, основно заради по-ниските цени на петрола миналата година.

Що се отнася до свръхбогатите, притежаващи активи за 30 милиона долара или повече, техният брой е нараснал с 9,4 на сто до около 250 000 души, а общото им богатство се е увеличило с 9,7 на сто.

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