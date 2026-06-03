ОИСР понижи прогнозата си за българската икономика

Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) очаква растежът на българската икономика да се забави до 2,5 на сто през 2026 г. и до 2,3 на сто през 2027 г. Според публикувания днес най-нов доклад "Икономически перспективи“ на организацията по-високите цени на енергията вследствие на конфликта в Близкия изток ще намалят реалните доходи и ще окажат натиск върху вътрешното търсене в страната ни.

Темповете на увеличение на заплатите ще отслабнат

Според ОИСР растежът на потреблението ще се забави, тъй като темповете на увеличение на заплатите и социалните трансфери също ще отслабнат.

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ОИСР прогнозира, че инвестициите през 2026 г. ще бъдат подкрепени основно от публичните разходи и средствата по европейските фондове, преди частните инвестиции постепенно да започнат да се възстановяват с отшумяването на политическата и геополитическата несигурност.

Организацията предупреждава, че по-високите цени на енергията създават риск инфлацията да остане трайно висока. Очаква се средногодишната инфлация да достигне 4,3 на сто през 2026 г., преди да се забави до 3,4 на сто през 2027 година.

Според ОИСР българската икономика остава чувствителна към външни енергийни шокове заради сравнително високия дял на енергийните разходи. Конфликтът в Близкия изток вече е довел до поскъпване на горивата и електроенергията на едро, макар ефектът да остава по-слаб в сравнение с енергийната криза след войната в Украйна.

Организацията отчита, че правителството е реагирало с мерки за подкрепа на домакинствата и бизнеса, включително субсидии за домакинства с ниски доходи, облекчения за транспортния сектор и компенсации за енергоемките предприятия.

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В анализа се посочва още, че разходите по заемите за домакинствата и бизнеса леко са намалели след присъединяването на България към еврозоната през януари 2026 година.

ОИСР обаче предупреждава, че бюджетният дефицит е надхвърлил 3 на сто от брутния вътрешен продукт заради ръста на разходите за социални и здравни услуги, увеличението на заплатите в публичния сектор и по-високите инвестиционни разходи.

Организацията препоръчва стабилна средносрочна фискална консолидация, за да бъдат ограничени рисковете от прегряване на икономиката и да се гарантира устойчивостта на публичните финанси на фона на застаряването на населението, разходите за отбрана и зеления преход.

Според анализа са необходими и структурни реформи в енергийния сектор, включително ускоряване на проектите за възобновяема енергия, разширяване на електропреносната инфраструктура и инвестиции в съхранение на енергия.