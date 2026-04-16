Пловдив въвежда стандартите на Мишлен чрез международен обмен

Българският ресторантьорски сектор влиза в нов етап. След като София официално получи възможност да бъде подложена на кулинарен одит от гида „Мишлен“, а инспектори се очакват в столицата през април, май и юни, темата за международните стандарти вече не стои като абстрактна амбиция, а като реален ориентир за развитие.

На този фон Пловдив също започва да показва работещи модели за развитие на високия сегмент в ресторантьорството. Един от по-ясните примери е проект на ресторант EDEN, носител на отличието „Ресторант на годината“ за 2026 г. На 22 април ресторантът поставя началото на международен обмен с първи етап от двустранен проект с Coutellerie в Ханя, Крит.

Стойността на подобен формат е в това, че излиза извън рамките на обичайното guest chef събитие. Тук не става дума само за еднократна вечеря, а за обмен на know-how, за сверяване на професионално ниво и за работа в среда, в която кухня, организация и стандарт се пренасят от едно място на друго.

В центъра на проекта стои гръцкият шеф Джордж Калайтсидис. Професионалният му път минава през Hambleton Hall и Alchemilla - ресторанти с по една звезда „Мишлен“, както и през ресторанта на Ален Дюкас в Париж, носител на три звезди „Мишлен“. Самият той определя стила си като спокоен и фокусиран върху предаване на знание, а работата си в Coutellerie като fine dining преживяване, основано на свежи продукти и традиционни вкусове в среда на малък бутиков хотел в старото венецианско пристанище на Ханя.

От българска страна домакин е шеф Валентин Димитров и екипът на EDEN. Бизнес логиката на инициативата включва и ответна визита. След събитието в Пловдив екипът на EDEN ще пътува до Крит, за да представи българска кулинарна концепция пред чуждестранна публика. Подобен формат има значение не само за самия ресторант, но и за по-широкото позициониране на България като дестинация за качествен кулинарен туризъм.

Самото меню за 22 април също е част от тази логика. То стъпва върху традиционни критски рецепти, но е представено чрез подхода на високата гастрономия. Включени са ястия като рибената супа Kakavia, скаридени равиоли с препратка към венецианското влияние в Ханя и Bakaliaros - риба, която има ключово място в критската неделна трапеза. Така събитието не просто предлага дегустация, а показва как локална кулинарна памет може да бъде преведена в премиум ресторантски контекст.

За HoReCa сектора подобни формати са важни не само като имидж, а и като практика. Те показват как се изгражда ниво: чрез хора, процеси, обмяна на опит и последователна работа в международен контекст. Независимо кога и къде ще бъде връчена първата звезда „Мишлен“ в България, проекти като този показват, че част от ресторантьорския бизнес вече мисли и действа в тази посока.