"Ресторантът на годината", който всеки ще иска да посети

Рядко се появява място, за което започва да се говори още преди да е навършило година. Още по-рядко такъв ресторант получава и едно от най-престижните отличия в туризма. Именно това се случи с EDEN в Пловдив, който снощи беше отличен с наградата "Ресторант на годината" за 2026 г. на Българските туристически награди. Признание, което се присъжда от международно жури и се счита за знак за най-висок стандарт в ресторантьорството у нас.

Още с откриването си ресторантът заяви амбиция да бъде различен. Вместо да разчита само на добро меню, концепцията залага на цялостно преживяване - от начина, по който изглежда пространството, до детайлите и качеството в кухнята и отношението към гостите. Това е и една от причините мястото бързо да се превърне в тема на разговор не само в Пловдив, но и извън града.

Кухнята е в центъра на всичко. Менюто се изгражда около внимателно подбрани продукти, модерна техника и авторски подход, който не търси показност, а усещане за баланс и високо качество. В екипа работят готвачи с международен опит, а предложенията се обновяват регулярно. Освен изисканото основно меню, ресторантът развива и серия от тематични вечери, дегустационни събития и гостувания на различни шеф-готвачи, които превръщат почти всяко посещение в нещо различно.

Не по-малко внимание е отделено на атмосферата. Интериорът е вдъхновен от идеята за райска градина и от античното наследство на Пловдив, но е решен по съвременен и минималистичен начин. Пространството съчетава естествена зеленина, светлина и премерен лукс, без излишна показност. Това създава усещане за спокойствие и стил, което прави мястото еднакво подходящо както за специална вечеря, така и за среща с приятели или повод, който човек иска да запомни.

През последните години все повече хора търсят ресторанти, които предлагат нещо повече от добра храна. Търси се атмосфера, характер и усещане, че си на правилното място. Именно тази промяна обяснява защо EDEN успя толкова бързо да привлече внимание. Той предлага комбинация от високо ниво на кухня, силна концепция и среда, която не прилича на никоя друга. Наградата „Ресторант на годината“ идва като естествено продължение на този интерес. Тя не е само признание за добре направен ресторант, а знак, че у нас вече се появяват места, които могат спокойно да се сравняват с тези в големите европейски градове.

А когато едно място получи подобно отличие още в първата си година, хората започват да искат да го видят сами. И точно това превръща EDEN в ресторант, който все повече гости добавят към списъка си с места, които трябва да посетят.