САЩ и ЕС подписват споразумение за критичните минерали

САЩ и Европейският съюз (ЕС) възнамеряват да подпишат меморандум за разбирателство за партньорство в областта на критичните минерали, съобщиха от американския Държавен департамент. Церемонията е планирана за днес с участието на държавния секретар на САЩ Марко Рубио и еврокомисаря по търговията Марош Шефчович. Инициативата е част от усилията на Вашингтон да си осигури по-сигурен достъп до важни минерали, включително редкоземни елементи, чиито вериги за доставки в момента са доминирани от китайски компании.

САЩ искат да намалят зависимостта от Китай

САЩ засилват натиска върху съюзниците си да диверсифицират доставките и да намалят зависимостта от Китай, включително чрез стимули за използване на ресурси от алтернативни източници.

Още в края на март, след среща с търговския представител на САЩ Джеймисън Гриър, Шефчович определи разговорите за критичните минерали и митата като "много положителни“.

САЩ остават най-големият търговски партньор на ЕС, като европейският износ за американския пазар достигна рекордните 555 млрд. евро през 2025 година.

В началото на миналата година САЩ подписаха и споразумение с властите в Киев за достъп до полезните изкопаеми в Украйна.

