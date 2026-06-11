Рязка промяна в цената на петрола заради Ормузкия проток

Цената на петрола се повиши с над 1 долар за барел в сутрешната търговия, след като Техеран обяви затварянето на Ормузкия проток след нови американски удари по Иран. Върховното обединено военно командване на Иран съобщи че Ормузкият проток е затворен за преминаване на петролни танкери и търговски кораби, като предупреди, че всеки плавателен съд, опитал да премине, ще бъде обстрелван.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа поскъпнаха с 1,48 долара или 1,59 на сто до 94,58 долара за барел.

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Котировките на американският лек суров петрол се покачиха с 1,71 долара или 1,90 на сто до 91,74 долара за барел. По-рано през сесията американският суров петрол поскъпна с над 3 долара.

Анализатори на ING посочват в съобщение до клиенти, че развитието показва, че споразумение между страните остава малко вероятно в краткосрочен план и че енергийните потоци от Персийския залив ще останат сериозно ограничени.

Американските военни заявиха вчера чрез социалната платформа X, че търговски кораби продължават да преминават през протока в двете посоки. Според същото изявление американски военни кораби не са били поразени в района, след като ирански държавни медии съобщиха за атаки с ракети и дронове срещу американски плавателни съдове.

По данни на американските въоръжени сили допълнителни удари срещу множество цели в Иран са започнали в 17:15 часа източноамериканско време в сряда. Те са част от поредната ескалация между двете страни след крехкото примирие, договорено в началото на април.

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В интервю за телевизия "Фокс Нюз“ Доналд Тръмп заяви, че ударите скоро ще приключат, но предупреди, че ще последват нови бомбардировки, ако иранското ръководство не подпише незабавно споразумение със САЩ.

Продължаващата от месеци блокада на Ормузкия проток, през който обичайно преминава около една пета от световните доставки на петрол и природен газ, поддържа цените на енергийните суровини на високи равнища.

Междувременно запасите от суров петрол в САЩ са намалели със 7,2 милиона барела до 426,5 милиона барела през седмицата, приключила на 5 юни, съобщи Управлението за енергийна информация на САЩ. Анкета на Ройтерс сред анализатори прогнозираше спад от 4 милиона барела.

Според данните общите американски петролни запаси, включително стратегическите резерви, са намалели със 79 милиона барела от началото на конфликта на 28 февруари, тъй като най-големият производител в света се стреми да компенсира недостига на доставки след фактическото затваряне на Ормузкия проток.