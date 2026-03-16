Ново повишение на петролните цени

Цената на петрола продължава да расте и в първата за седмицата търговия, задържайки се над 100 долара за барел. Опасенията на инвеститорите за щети по петролната инфраструктура в Близкия изток се засилват въпреки призива на американския президент Доналд Тръмп към някои страни да помогнат за гарантирането на сигурността на Ормузкия проток – ключов маршрут за световните енергийни доставки, предаде Ройтерс.

Цените

Фючърсите на суровия петрол сорт Брент се покачиха с 1,27 долара или 1,2 на сто до 104,41 долара за барел тази сутрин българско време, след като регистрираха ръст с 2,68 долара при закриването на петъчната сесия.

Американският лек суров петрол поскъпна по-скромно - с 54 цента или 0,6 на сто до 99,25 долара за барел. В петък цената на американския сорт нарасна с близо 3 долара.

Както Брент, така и американският лек суров петрол отбелязаха ценови ръст от над 40 процента от началото на март, достигайки най-високите си нива от 2022 г., след като американско-израелските удари срещу Иран накараха Техеран да спре почти изцяло корабоплаването през Ормузкия пролив, прекъсвайки една пета от световните доставки на петрол.

Нови опасения за доставките

"Американските удари през уикенда по остров Харг породиха опасения за доставките, тъй като по-голямата част от иранския петролен износ преминава оттам“, заявиха стратезите по суровини на ING.

Макар американските удари да изглеждат насочени към военната, а не към енергийната инфраструктура, те все пак представляват риск за доставките, тъй като иранският петрол е единственият, който засега преминава през Ормузкия пролив, допълниха експертите.

Междувременно ирански дронове удариха ключов нефтен терминал в пристанището Фуджейра в Обединените арабски емирства малко след атаките срещу остров Харг. Някои операции по товарене на петрол бяха спрени заради пожар, възникнал след като отломки са паднали при прехващане на дрон. Няма данни за пострадали, съобщи пресслужбата на емирството. Операциите по товарене на петрол във Фуджейра са възобновени, потвърдиха по-късно за Ройтерс четирима източника.

От пристанището Фуджейра, разположено извън Ормузкия пролив, преминават около 1 милион барела на ден – обем, равен на около 1 на сто от световното търсене.

Президентът Тръмп вчера заяви, че страните по света, които получават петрол през Ормузкия проток, трябва да съдействат за защитата на ключовия енергиен маршрут, като добави, че Вашингтон води преговори с няколко държави относно охраната му.

САЩ също са в контакт с Иран, каза Тръмп, но изрази съмнение, че Техеран е готов за сериозни преговори за прекратяване на конфликта.

На този фон Международната агенция за енергията (МАЕ) обяви, че скоро на пазара ще започнат да постъпват количества петрол от стратегическите резерви на страните от организацията.

Запасите от страните в Азия и Океания ще бъдат освободени незабавно, докато тези от Европа и Америка ще бъдат на разположение в края на март, съобщи агенцията.