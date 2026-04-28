tbi bank назначи Павелс Гилодо за старши вицепрезидент „Kредитиране и банково застраховане“

Снимка: TBI Bank

Павелс Гилодо поема нова длъжност в tbi bank като старши вицепрезидент „Kредитиране и банково застраховане“, запазвайки и досегашната си позиция на член на Управителния съвет. След пет години, през които ръководи бизнеса с потребителско кредитиране на основните пазари на банката – България, Румъния и Гърция, сега Павелс разширява фокуса си към изграждането и разрастването на бизнеса с банково застраховане.

В новата си роля Павелс ще работи със застрахователи и партньори за създаването на още по-силни и конкурентоспособни продукти за клиентите на tbi bank.

Павелс има над 20-годишен опит в областта на банкирането на дребно, с фокус върху потребителското финансиране и спестяванията. Притежава богат опит в естонската Bigbank, където извървява пътя от развитието на мрежа за продажби до Управителния съвет. В банката ръководи още прехода от офлайн към онлайн операции, включително миграцията към модерна вътрешна банкова система, и допринася за превръщането на Bigbank във водещ специализиран дигитален кредитор за потребителите в Централна Европа. Павелс управлява бизнеса и екипите на банката в Естония, Латвия, Литва, Финландия, Швеция, Испания, Германия, Холандия и Австрия.

Притежава магистърска степен от Латвийския университет, както и сертификат за управление на проекти и подобряване на ефективността на процесите (Lean Six Sigma Black Belt) от Университета Бедфордшир във Великобритания.

