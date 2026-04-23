Пълен обрат с цената на петрола

Цената на петрола продължи да се повишава на фона на липсата на напредък в преговорите между САЩ и Иран, както и заради продължаващите ограничения върху търговските потоци през Ормузкия проток – ключов маршрут за глобалните доставки на суров петрол, предаде Ройтерс. Тя отчете ръст от над 3 долара и вчера, подкрепена от по-голям от очакваното спад в запасите от бензин и дестилати в САЩ, както и от продължаващото напрежение около преговорите с Иран.

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 1,37 долара, или 1,3 на сто, до 103,28 долара за барел, след като снощи за първи път от над две седмици затвориха над психологическата граница от 100 долара.

Още: Европейската комисия обяви мерки срещу високите цени на горивата

Американският лек суров петрол поскъпна с 1,52 долара или 1,6 на сто до 94,48 долара за барел.

Анализатори от ING отбелязват, че пазарът на петрол преоценява очакванията си при липса на сигнали за разрешаване на кризата в Персийския залив. Според тях надеждите за дипломатически пробив отслабват, докато преговорите буксуват.

Допълнително напрежение създава фактът, че Иран е задържал два кораба, опитващи се да преминат през Ормузкия проток, което подсказва, че смущенията в доставките ще продължат. Водният път осигуряваше около 20 процента от световните доставки на петрол преди началото на конфликта на 28 февруари.

Още: Изненада с цената на петрола след удължаването на примирието в Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп удължи примирието между двете страни по искане на посредници от Пакистан, но ограниченията върху корабоплаването остават в сила. Председателят на иранския парламент Мохамад Багер Калибаф заяви, че пълно прекратяване на огъня е възможно само при вдигане на морската блокада.

Междувременно американските военни са прехванали най-малко три ирански танкера в азиатски води и са ги отклонили от маршрути в близост до Индия, Малайзия и Шри Ланка.

На фона на геополитическото напрежение износът на суров петрол и петролни продукти от САЩ достигна рекордно равнище от 12,88 милиона барела дневно, подкрепен от засиленото търсене от Азия и Европа.

Данни на Администрацията за енергийна информация показват, че запасите от суров петрол в САЩ са се увеличили с 1,9 милиона барела, въпреки очакванията за спад. В същото време запасите от бензин са намалели с 4,6 милиона барела, а тези на дестилатите – с 3,4 милиона барела, което е по-значителнопо понижение от прогнозите.