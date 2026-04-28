Пети блок на АЕЦ "Козлодуй“ спира работа за ремонт и презареждане

На 9 май предстои ново спиране на 5-и блок на АЕЦ "Козлодуй“ за ремонт и презареждане, като ще бъде поставена още една партида от ядреното гориво на "Уестингхаус“, а очакваният срок за спиране е около 40 дни. Това съобщи председателят на Агенцията за ядрено регулиране (АЯР) Цанко Бачийски на традиционната годишна пресконференция на Агенцията в учебния ѝ център в София.

Преходът към неруско ядрено гориво

Преходът към подмяна на оригиналното руско гориво в пети блок на АЕЦ "Козлодуй“ протича към този момент безпроблемно и според документацията, въз основа на която от АЯР са издали разрешение. "В момента тече преход на използване на новото гориво. В активната зона на 5 блок са заредени две зарядки, тоест 42 и 43 касети от горивото на "Уестингхаус“ . В момента всичко показва, че горивото се държи така, както е обосновано в представените документи, въз основа на които сме издали разрешение“, посочи Цанко Бачийски. Той уточни обаче, че преходът продължава.

Още: Голяма американска банка ще финансира новите блокове в АЕЦ "Козлодуй"

Предвижда се преходът към цялостна подмяна с гориво на "Уестингхаус“ да приключи през пролетта на 2027 година, а през 2028 г. ще се разбере окончателно дали ще се продължи с неговата експлоатация или ще се наложи да се предприемат други мерки.

Успешната диверсификация на ядрено гориво за 5 блок на АЕЦ "Козлодуй“ е една от двете изтъкнати области на добро изпълнение на България след приключилия Десети преглед на националните доклади на страните по Конвенцията за ядрена безопасност, провеждащ се на всеки три години, на която България е член от 1995 година. От АЯР изтъкват, че признанието е от особено значение и в европейски контекст, тъй като страната ни е първата държава в Европейския съюз, която успешно реализира програма за диверсификация на ядрено гориво за реактор тип ВВЕР-1000.

Цанко Бачийски съобщи, цитиран от БТА, че от страна на АЕЦ "Козлодуй“ са подали заявление пред Агенцията за искане на разрешение за разполагане в зоната на 6 блок на шест тестови касети от новото гориво. Документацията обаче е върната на електроцентралата, защото заявката не отговаря на критериите за формален преглед, уточни председателят на регулатора. От Агенцията са дали срок от два месеца на АЕЦ-а за предоставяне на липсващи документи и прегледът да може да продължи по същество.

Още: АЕЦ "Козлодуй" ще спре да работи с руско ядрено гориво

"Имаме готовност да направим оценка на безопасността, имаме достатъчно опит“, каза Цанко Бачийски. Той беше категоричен, че АЕЦ "Козлодуй“ ще получи разрешението, щом регулаторът се убеди в безопасната подмяна. Преходът и работата на шестте касети продължава четири години, така че не се очаква АЯР да вземе решение и да издаде разрешение за употреба на друг тип гориво по-рано от този срок, добави Бачийски.