Цената на петрола проби ключов праг

Петролът поскъпва в днешната търговия, като цената на Брент достигна триседмичен максимум на фона на застоя в преговорите за мир между САЩ и Иран и продължаващата блокада на Ормузкия проток, според пазарни данни. Според последни информации, президентът на САЩ Доналд Тръмп е бил недоволен от последното предложение на Иран, като ядрената програма на Техеран остава централен спорен въпрос в преговорите.

Цените

Сортът Брент, който е референтен за Европа, повиши цената си с 1,89 на сто до 110,28 долара за барел, преминавайки прага от 110 долара за първи път от 7 април.

Американският лек суров петрол WTI е нагоре с 2,40 на сто до 98,68 долара за барел.

Иран предложи чрез посредника Пакистан, военните действия да се прекратят, ако Вашингтон вдигне морската си блокада, се съгласи на ревизирана рамка за транзит през Ормузкия проток и предостави гаранции срещу бъдещи военни действия.

Конфликтът, който е в деветата си седмица, повиши цените на енергията и наруши доставките на ключови пазари, а Международната агенция по енергетика предупреди за безпрецедентен шок в доставките, наред с нарастващия риск от забавяне на търсенето.

Потоците от петрол през Ормузкия проток, които обикновено представляват около 20 на сто от световното потребление на енергия, остават на практика спрени, което поддържа натиска върху цените.