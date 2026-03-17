Служебният кабинет ще предложи нова емисия ДЦК

Държавни ценни книжа (ДЦК) в размер на 150 млн. евро ще бъдат предложени от Министерството на финансите на аукцион, насрочен за 23 март тази година. Това става ясно от съобщение на Българската народна банка (БНБ). На аукциона ще бъдат предложени 2-годишни ДЦК от емисия № BG 20 300 26 111/21.01.2026 г. с фиксиран годишен лихвен процент от 2,25 на сто.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид, че Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от същата емисия. Финансово министерство си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното, уточняват от ведомството.

Шести аукцион за годината

Това ще бъде шести аукцион за набиране на нов дълг на вътрешния пазар от началото на 2026 година. През тази година страната ни е поела нов дълг в общ размер на 750 млн. евро. Ако аукционът, насрочен за началото на следващата седмица бъде успешен, то новият дълг, набран през 2026 година, ще достигне 900 млн. евро.

Според Закона за публичните финанси в условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема държавен дълг за рефинансиране на дълга в обращение до размера на годишните погашения по държавния дълг, поет до началото на съответната бюджетна година.

През 2025 година Министерството на финансите пласира нов дълг чрез продажба на ДЦК в размер на около 8,9 млрд. евро (17,4 млрд. лева).

