ОББ с познавателен тест за финансовата грамотност по повод Европейската седмица на парите

Обединена българска банк (ОББ), част от KBC Group, с поредна инициатива за отбелязване на Европейската седмица на парите 2026. На страницата на банката желаещите могат да попълнят тест, с който да изследват своите познания и да разберат областите, в които имат пропуск и е добре да наваксат. Според резултатите, те ще научат дали попадат в категорията „Собственик на касичка-прасенце“, „Стратег без стратегия“, „Властелинът на парите“ или „Финансово гуру“. Тестът може да бъде намерен тук: Европейска седмица на парите | Обединена българска банка.

Същевременно над 40 са доброволците само от ОББ, които са се регистрирали за обучители в платформата Cyber4.Kids. Дни след обявяването на партньорството между банката и социалния проект, хора от цялата страна изявиха своето желание да се включат в национална мрежа от доброволци, която се организира около платформата. Заедно те ще работят за това подрастващите да бъдат по-запознати и по-подготвени за потенциалните киберрискове, включително и тези, свързани с онлайн разплащания, използване на банкови приложения и др.

Набирането на доброволци в Cyber4.Kids, както и училища, които да заявят обучение за своите ученици, тече към момента и ще продължи и след Европейската седмица на парите - инициативата, която се организира ежегодно от Европейската банкова федерация има за цел да фокусира общественото внимание към темата за финансовата грамотност и необходимостта от активни мерки и дейности за нейното повишаване.

ОББ е сред водещите финансови институции в страната, ангажирани последователно с развитието на финансовата, застрахователната и осигурителна култура, кариерна ориентация, изграждане на полезни навици в областта на инвестициите и превенцията от дигитални рискове. Дейностите и инициативите, които банката организира и популяризира в рамките на Европейската седмица на парите 2026, са част от цялостната и стратегия за устойчиво решаване на въпросите, свързани с повишаването на знанията и уменията на гражданите в областта на финансите и тяхното по-отговорно отношение към управлението на личните средства.

Повече информация за Европейската седмица на парите можете да откриете на специалната секция на Европейската банкова федерация: European Money Week - EBF, както и на сайта на Асоциация на банките в България (abanksb.bg: Европейска седмица на парите | АББ).