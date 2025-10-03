Цените на храните най-после тръгнаха надолу

Световните цени на храните са се понижили през септември, водени от поевтиняването на захарта и млечните продукти. Това съобщи днес Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от Ройтерс. Индексът за цените на хранителните стоки на ФАО, който проследява месечните промени в кошницата от международно търгувани храни, е достигнал средна стойност от 128,8 пункта през септември.

Понижение на месечна база

Тази стойност е понижение спрямо преразгледаните 129,7 пункта, които индексът регистрира за август.

На годишна база обаче, индексът, който проследява месечните промени в международните цени на набор от световно търгувани хранителни стоки, все пак е отбелязал ръст от 3,4 на сто спрямо същия месец на 2024 г.

В друг свой доклад ФАО повиши прогнозата си за световното производство на зърнени култури през 2025 г. до 2,971 млрд. тона спрямо нивото от 2,961 млрд. тона, прогнозирани миналия месец.

Очакваните по последната прогноза количества са с 3,8 на сто по-високи от производството през 2024 г., което е най-голямото годишно увеличение от 2013 г. насам, се посочва в доклада.

Възходящата корекция се дължи най-вече на по-високите перспективи за добив на пшеница, царевица и ориз.