КНСБ откри надценки до 70% в магазините

КНСБ откри надценки до 70% в магазините
Снимка: iStock

Установява се "типична надценка на продуктите в диапазон 20-70% на стоките при търговията на дребно“. Това са изводите на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) във връзка с наблюдението на цените на храните от малката потребителска кошница за август 2025 г. От синдиката отчитат, че продължава да има сериозна разлика между цената на дребно и тази на едро на част от хранителните стоки.

При множество продукти като ориз, прясно мляко, сирене, яйца, домати и краставици, картофи, ябълки надценката е над 50% за крайния потребител спрямо борсовата цена, отчитат от КНСБ. Съществени различия по райони на редица ключови стоки, като отклоненията достигат до 19% под и над средната цена за страната, сочат още данните.

Още: Изненада с цената на потребителската кошница

Малките магазини с по-ниски цени

Малките търговски обекти като цяло поддържат по-ниски цени спрямо големите вериги, установяват още от КНСБ. Президентът на КНСБ Пламен Димитров коментира, че това разминаване следва да бъде изследвано по-дълбочинно. Няколко стоки трайно и постоянно запазват по-ниски цени в малките търговски обекти. Сред тях са кренвирш, яйца, домати, каза Димитров. По думите му кренвиршите са с около 1.60 по-скъпи в търговските вериги отколкото в малките магазини. Оризът обаче е по-евтин в големите магазини.

Стоките от малката потребителска кошница са поскъпнали с малко под половин процент за един месец, показват данните от месечното наблюдение на КНСБ за август.

Синдикатът наблюдава изменението в цените на 20 основни храни и на бензина във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари догодина и подписания в тази връзка меморандум за сътрудничество с правителството.

Още: Цените на храните пак поеха нагоре

Още от Икономика

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

ОББ Мобайл посрещна своя едномилионен клиент

Изненада с цената на потребителската кошница

Изненада с цената на потребителската кошница

ВяЕЦ „Свети Никола“ започва да предлага гаранции за произход на БНЕБ

ВяЕЦ „Свети Никола“ започва да предлага гаранции за произход на БНЕБ

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.66652
  • GBP
    1
    2.24602
  • JPY
    100
    1.1254
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата