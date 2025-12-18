ЕЦБ взе ключово решение за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) очаквано остави без промяна водещите си лихви след последното заседание по паричната политика за годината. От следващото заседание през 2026 г. и България ще участва във вземането на решения от банката. Актуализираната оценка за икономическото развитие в еврозоната на ЕЦБ потвърждава, че инфлацията се очаква да се стабилизира на целевото ниво от 2 процента в средносрочен план.

Лихвите

Лихвите се запазват без изменения за четвърти пореден път на нива сегашните си нива.

Депозитната лихва (основният лихвен показател за еврозоната, получаван от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка) е на ниво 2 процента.

Лихвата по основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица) е 2,15 процента.

Лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт остава 2,40 процента.

Лихвите на ЕЦБ поддържат тези равнища от юни 2025 г., след като през предходните 12 месеца бяха понижавани със стабилен темп на фона на приближаването на инфлацията в еврозоната към целевото ниво.

Инфлацията във валутния съюз остава близо до целевото равнище на банката с годишен темп от 2,1 на сто през ноември, колкото и бе през октомври, и с леко понижение спрямо нивото от 2,2 на сто, отчетено през същия месец на миналата година, съобщи вчера Евростат.