Последните монети от 1 цент бяха продадени за милиони долари
Снимка: iStock

Последните сечени американски монети от един цент бяха продадени на търг за близо 16,7 милиона щатски долара, предаде "Ей Би Си", позовавайки се на съобщение от аукционната къща Stack's Bowers Galleries. Тя обяви, че е продала 232 комплекта от по три монети, включващи както 24-каратови златни филаделфийски центове, така и последните центове, сечени в монетните дворове на Филаделфия и Денвър.

История от 232 години

Монетата от един цент е символ на 232 години от историята на нашата нация и ние с гордост предлагаме на обществеността възможността да отбележи този момент, като закупи един от тези специални комплекти“, каза директорът на Монетния двор на САЩ Кристи Макнали.

Всеки комплект монети е продаден на средна стойност от 72 000 долара, а последният комплект, № 232, е продаден за 800 000 долара, тъй като включва последните циркулиращи в обращение центове от Филаделфия и Денвър, посочват организаторите на търга.

Президентът на Stack’s Bowers Брайън Кендрела посочи, че организирането на търга е привилегия за него. „Изключителна чест е отново да бъда избран да си партнирам с Монетния двор на Съединените щати, за да предлагам вълнуващи нумизматични артефакти на колекционерите“, каза той.

През февруари 2025 г. президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на Министерството на финансите да спре емитирането на монети от един цент поради високата цена на сеченето им. Емитирането на една такава монета струва на хазната повече от два цента. Администрацията на САЩ изчислява, че това решение ще спести 85,3 милиона долара годишно. Последната монета от един цент е била изсечена през ноември 2025 г.

