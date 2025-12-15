Инфлацията в България остава над пет процента

Месечната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), е 0,5 на сто, а годишната - 5,2 на сто. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ) за ноември 2025 г. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 4,8 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 4,4 на сто.

Инфлацията, измерена чрез ХИПЦ

През ноември 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,2 на сто, а годишната - 3,7 на сто. Инфлацията от началото на годината (ноември 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,3 на сто, а средногодишната инфлация за периода декември 2024 - ноември 2025 г. спрямо периода декември 2023 - ноември 2024 г. е 3,4 на сто.

Още: България излезе на седмо място по инфлация в ЕС

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването към еврозоната, който предвижда, че размерът на инфлацията не може да надвишава с повече от 1,5 процентни пункта размера на инфлацията на трите държави членки с най-добри показатели.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2022 г.), е 13,2 на сто, а за последните пет години (ноември 2025 г. спрямо ноември 2020 г.) е 42 на сто.

Цените на стоките и услугите

През ноември 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Съобщения - с 1 на сто; Облекло и обувки - с 0,1 на сто.

Още: Ръст на инфлацията в България, невиждана е от две години

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Развлечения и култура - с 3,7 на сто; Транспорт - с 1,3 на сто; Ресторанти и хотели - с 0,6 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,4 на сто; Здравеопазване - с 0,2 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,1 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,1 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в Образование и Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома.