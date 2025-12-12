Какво трябва да направят фирмите преди 1 януари: софтуер, касови апарати, документи

В навечерието на въвеждането на еврото в България фирмите трябва да предприемат редица стъпки, за да гарантират плавен преход и безпроблемна работа от 1 януари 2026 г. Една от основните задачи е подготовката на софтуера, който използват за управление на счетоводството, фактуриране и финансови отчети. Всички програми трябва да бъдат актуализирани така, че да поддържат двойно изчисление в левове и евро, да показват цените и отчетите в двете валути и да могат да извършват автоматично преобразуване по официалния курс на еврото към лева.

Друг важен аспект са касовите апарати и ПОС терминалите. Те също трябва да бъдат настроени за работа с евро, като се осигури възможност за отчитане на плащанията, издаване на касови бележки и фактури в новата валута. При необходимост фирмите трябва да извършат обновяване на фискалните устройства или да инсталират нови версии на софтуера, сертифицирани за работа с евро.

Не на последно място, фирмите трябва да подготвят и необходимите документи. След 1 януари 2026 г. счетоводните документи например ще се съставят в евро, а цените в .ценови листи, етикети, менюта, брошури и всякакви други материали, в които се посочват цени или суми, се обозначават в евро и левове до 8 август 2026 г.

Системната подготовка, проверката на софтуера и устройствата, както и актуализирането на документите ще гарантират, че бизнесът ще работи без проблеми още от първия ден на въвеждането на еврото. Тези стъпки са ключови за спазване на нормативните изисквания и за плавния преход към новата валута.

 

 

