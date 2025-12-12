ОББ: Устойчив ръст на икономиката и през третото тримесечие

Анализирайки последните данни на НСИ и Евростат, ОББ коментира ключови тенденции в икономиката на страната. „През третото тримесечие на 2025 г. българската икономика отново отбеляза солиден реален ръст от 3.2% на годишна база, според експресните оценки на НСИ“, коментира главният икономист на ОББ д-р Емил Калчев.

Икономическата активност през тримесечието бе движена главно от крайното потребление, което регистрира реален ръст от 9.5% при доминиращ относителен дял от 76.7% в структурата на БВП. Инвестициите също се увеличиха значително с 9.2% спрямо третото тримесечие на предходната година, като въз основа на своя далеч по-малък дял от 22.2% в БВП също осезаемо допринесоха за ръста на икономиката. На този фон износът отбеляза значим спад, като достигна -9.2% на годишна база, а вносът нарасна умерено с 2.2%.

„На фона на стабилна, леко намаляваща хармонизирана безработица (3.6% към октомври 2025 г.) и устойчив ценови натиск през последните месеци, средната месечна работна заплата отново регистрира стабилен ръст от 11.9% към септември (спрямо септември м.г.). Той съвпадаше с този през второто тримесечие на годината (също 11.9%)“, отбеляза още д-р Калчев. Средната заплата нарасна както в обществения (13.1%), така и в частния сектор (11.5%), като спрямо предходния месец частният отбеляза лек ръст, а публичният – лек спад. Икономическите дейности с най-голямо увеличение към септември (по последни налични данни) бяха „Строителство“ – със 17.5%, „Административни и спомагателни дейности“ – с 16.7%, и „Държавно управление“ – с 15.2%.

„Очакванията за присъединяване към еврозоната усилват процеса на догонващото нарастване на доходите спрямо средните нива в ЕС, което съчетано с повишаването на възнагражденията в определени държавни сектори и с ограниченото предлагане на работна сила и недостига на квалифицирани кадри, особено в частния сектор, пораждат натиск за компенсиране на реалните доходи и са ключови фактори за значителния ръст на заплатите в страната.“, изясни д-р Калчев.

Темпът на ръста на цените се успокои през октомври. Така потребителската инфлация по националната методология спадна до нивото си от август на 5.3% (при 5.6% за септември). Хармонизираната инфлация също леко се забави до 3.8% (спрямо октомври м.г.), при 4.1% за септември. „Подобна тенденция се наблюдаваше и при базисната инфлация (без храни и горива), която също се понижи до 3.9%“, допълни главният икономист на ОББ д-р Калчев.