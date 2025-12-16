ЕЦБ с важна новина за лева и еврото

С присъединяването на България към еврозоната на 1 януари 2026 г. българският лев ще престане да бъде официалната валута на страната и ще бъде изваден от списъка на Европейската централна банка (ЕЦБ) с референтните обменни курсове на еврото спрямо други валути. Това съобщиха днес от ЕЦБ. От там уточняват, че след въвеждането на еврото левът повече няма да фигурира сред валутите, за които ЕЦБ публикува ежедневни референтни курсове.

Официалният курс на лева към еврото

Официалният курс за конвертиране на лева към еврото ще бъде обявен отделно и ще бъде публикуван с точност до пет знака след десетичната запетая, за разлика от стандартните референтни валутни курсове на ЕЦБ, които се публикуват с четири знака.

Още: Какво трябва да направят фирмите преди 1 януари: софтуер, касови апарати, документи

На 8 юли 2025 г. Европейският парламент (ЕП) одобри приемането на единната европейска валута в България. Така и последната официална стъпка към влизането в еврозоната от 1 януари 2026 г. бе завършена успешно за страната ни.

Също тогава Съветът на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) гласува обменния курс между еврото и българския лев на 1,95583 лева за 1 евро.

По този начин на 1 януари 2026 г. България ще бъде 21-ят член на единния валутен съюз.

Още: Икономисти обясниха как ще влезем в еврозоната с бюджет в лева