Обрат с цената на петрола, въпреки мирните преговори

Цената на петрола се повишава тази сутрин, след като опасенията за прекъсвания на доставките, свързани с ескалиращото напрежение между САЩ и Венецуела, надделяха над притесненията за излишък на пазара и влиянието на възможно мирно споразумение между Русия и Украйна, предаде Ройтерс. Мирните преговори между Русия и Украйна се движат между оптимизъм и предпазливост, докато напрежението между Венецуела и САЩ ескалира.

Цените

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поскъпват с 30 цента, или 0,49 на сто, до 61,42 долара за барел към 08:30 ч. българско време

Американският суров петрол се търгува при цена от 57,73 долара за барел, което представлява увеличение с 29 цента, или 0,50 на сто.

И двата контракта поевтиняха с над 4 на сто през предходната седмица на фона на очакванията за излишък на пазара през 2026 г.

"Мирните преговори между Русия и Украйна се движат между оптимизъм и предпазливост, докато напрежението между Венецуела и САЩ ескалира, което поражда опасения за потенциални прекъсвания в доставките“, заяви Цуйоши Уено, старши икономист в NLI Research Institute.

По думите му при липсата на ясна посока на пазарите опасенията от свръхпредлагане остават силни и, ако геополитическите рискове не се засилят рязко, цената на американския лек суров петрол може да спадне под 55 долара за барел в началото на следващата година.

Износът на петрол от Венецуела е намалял рязко, след като САЩ конфискуваха танкер в началото на миналата седмица и наложиха нови санкции на корабни компании и плавателни съдове, работещи с латиноамериканския производител на петрол, сочат данни за корабоплавателната индустрия, документи и източници от морския сектор.

Пазарът следи внимателно развитието на ситуацията и отражението ѝ върху доставките. Ройтерс съобщи, че САЩ планират да задържат още кораби, превозващи венецуелски петрол, след конфискацията на танкера, което увеличава натиска върху венецуелския президент Николас Мадуро.

В същото време нарастващите очаквания за излишък на предлагането продължават да оказват натиск върху цените. Анализаторите от JPMorgan Commodities Research посочват в анализ, публикуван в събота, че излишъците от петрол през 2025 г. се очаква да се увеличат още повече през 2026 и 2027 г., тъй като глобалното предлагане на петрол се прогнозира да нараства три пъти по-бързо от търсенето до 2026 г.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски предложи страната му да се откаже от стремежа си за членство във военния алианс НАТО, след като в неделя проведе петчасови преговори с американски пратеници в Берлин. Разговорите продължават и днес.

Американският пратеник Стив Уиткоф заяви, че е постигнат "значителен напредък“, без да предостави допълнителни подробности.

Украинската армия съобщи в петък, че е атакувала голяма руска нефтопреработвателна рафинерия в Ярославъл, североизточно от Москва. Източници от индустрията посочиха, че производството в съоръжението е било преустановено.

Приходите на руската държавна нефтена и газова компания през декември вероятно ще спаднат с близо 50 на сто спрямо същия месец на миналата година до около 410 млрд. рубли (5,12 млрд. долара) заради по-ниските цени на суровия петрол и по-силната рубла, показват изчисления на Ройтерс.

Възможно мирно споразумение би могло в по-дългосрочен план да доведе до увеличаване на доставките на руски петрол, които в момента са ограничени от западни санкции.