Бюджет 2026 г. бе приет на първо четене

Парламентът прие Закона за държавния бюджет за 2026 година на първо четене. "За" проекта гласуваха на първо четене 131 народни представители, "против" бяха 87 и "въздържали се" - 0, с което той беше приет. А за да бъде приет първия бюджет в евро на страната парламентът работи с удължено работно време, като дебатите по него продължиха близо пет часа.

Какво предвижда новият бюджет?

Предвиденият бюджетен дефицит в първия ни бюджет в евро е 3,857 млрд. евро - точно 3% от БВП. Предвидените приходи са в размер на 31,283 млрд. евро, докато разходите са 17,676 млрд. евро.

В разходната част обаче влизат и бюджетните трансфери – общо 16,254 млрд. евро, като тук влизат държавното обществено осигуряване (ДОО) с 6,329 млрд. евро, общините – 5,107 млрд. евро и бюджета на НЗОК – 2,378 млрд. евро. Вноската ни в Европейския бюджет е 1,209 млрд. евро.

"Какво се случи, когато вие поехте финансите на държавата през 2025 г. - отхвърлихте бюджета на служебния кабинет и внесохте бюджет, който за първи път от времето на Жан Виденов насам преразпределя 43.5% от БВП. Още тогава ви казахме, че това е неустойчиво и че няма да ви излезе приходната част на този бюджет, което се случва", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от Actualno.com.

Според него това е една бомба, която ще избухне и тя току-що се е взривила, затова властта бърка в джоба на всеки български гражданин и на всяка българска фирма - един път през данък дивидент, втори път през вдигане на пенсионните осигуровки. От ПП-ДБ разкритикуваха и високия дълг на страната.

"Не може да ви се отрече, че жонглирате умело с числата. Добър манипулатор сте, успявате така да поднесете информацията, че да ви засвидетелства аудиторията някакво доверие", отговори финансовият министър Теменужка Петкова.

Тя не прие съветите на Василев как да се събират приходи. "Към деветмесечието на тази година сме събрали със 7.7 млрд. лв. повече приходи спрямо същия период на миналата година и 6.1 млрд. лв. са данъчни приходи. Не ни учете как да събираме приходи. Ръстът в приходите е рекорден", защити бюджета министърът на финансите.