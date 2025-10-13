Нови рекорд при цената на златото

Нови рекорд при цената на златото
Снимка: iStock

Цената на златото отбеляза ново рекордно високо ниво тази сутрин, подкрепена от търсенето на сигурни активи на фона на подновеното търговско напрежение между САЩ и Китай и очакванията за понижение на лихвите. Цената на среброто също достигна най-високата си точка, продължавайки възхода от края на миналата седмица, когато проби границата от 50 долара за тройунция за първи път от 1980 г., предаде Ройтерс.

Цените

Спот цената на златото се повиши с 1,5 на сто до рекордните 4078,05 долара за тройунция тази сутрин българско време.

Още: Цената на златото надмина 4000 долара за тройунция и продължава нагоре

Фючърсите на злато с доставка през декември, търгувани в САЩ, се покачиха с 2,3 на сто до 4093,50 долара за тройунция.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в петък налагането на мита от 100 процента за китайските стоки, внасяни в САЩ, както и нов експортен контрол върху износа на критичен софтуер в отговор на ограниченията, наложени от Китай върху редкоземните елементи. Новите американски мерки трябва да влязат в сила до 1 ноември.

"Събитията в Близкия изток напоследък бяха по-малко благоприятни за пазара на злато, но сега повторно се появяват рискове поради засиленото търговско напрежение между САЩ и Китай", коментира анализаторът отCapital.com Кайл Рода.

Среброто

Още: Цените на златото, среброто и медта ще продължат да гонят нови рекордни стойности

Спот цената на среброто тази сутрин скочи с 2,7 на сто до 51,70 долара за тройунция, след като в петък премина границата от 50 долара за първи път от 1980 година. Цената на среброто бива движена от същите фактори, седящи и зад тази на златото, наред с ограничено предлагане.

Анализаторите на банка Goldman Sachs съобщиха вчера, че очакват цената на среброто да се повиши в средносрочен план поради частните инвестиционни потоци, но предупредиха за повишена краткосрочна колебливост и възможност от понижение в сравнение с цената на златото.

Ценните метали са отбелязали поскъпване с около 53 процента от началото на годината.

 

Още от Пазари

Цената на златото надмина 4000 долара за тройунция и продължава нагоре

Цената на златото надмина 4000 долара за тройунция и продължава нагоре

Златото постави нов ценови рекорд

Златото постави нов ценови рекорд

Цената на златото с нов исторически рекорд

Цената на златото с нов исторически рекорд

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Expert.bg, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение ще бъде предназначено за неуморния екип на Expert.bg.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Expert.bg

Sportlive.bg

Валути

BNB Logo
  • EUR
    1
    1.955
  • USD
    1
    1.69292
  • GBP
    1
    2.24498
  • JPY
    100
    1.11304
виж всички
Реклама

Най-четени новини

виж всички

Интересно от мрежата