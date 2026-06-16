Голяма промяна с цената на петрола

Цената на петрола продължи да се понижава в сутрешната търговия, тъй като пазарите оценяват перспективите за възобновяване на доставките през Ормузкия проток и развитието на предварителното споразумение за прекратяване на войната между САЩ, Израел и Иран, предаде агенция Ройтерс. Военните действия доведоха до затварянето на Ормузкия проток, през който преди конфликта преминаваше приблизително една пета от световните доставки на петрол.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, поевтиняха с 25 цента, или 0,3 на сто, до 82,92 долара за барел.

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Котировките на американския лек суров петрол са надолу с 9 цента, или 0,1 на сто, до 80,66 долара за барел.

Вчера цените на петрола се понижиха с близо 5 на сто до най-ниското си ниво на затваряне от 4 март насам, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че е подписан меморандум за разбирателство за прекратяване на войната между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга. Подробности по документа все още не са оповестени.

Анализатори на Morgan Stanley посочват в клиентска бележка, че възстановяването на танкерния трафик вероятно ще отнеме няколко седмици. Според тях около 50 на сто от добива може да бъде възстановен до септември, а 80 на сто – до декември.

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От банката отбелязват още, че редица показатели през последните седмици сочат слабост на физическия петролен пазар. Сред основните фактори са високият износ от САЩ и по-ниският внос на Китай.

Китайският внос на суров петрол е намалял с 29 на сто през май до най-ниското си равнище от осем години. Очаква се и доставките на суров петрол от Саудитска Арабия за Китай да се понижат през юли.

Първоначалните сигнали сочат, че споразумението между САЩ и Иран предвижда отваряне на блокирания Ормузки проток и удължаване на примирието с 60 дни, което да даде възможност на преговарящите да обсъдят спорни въпроси, включително бъдещето на иранската ядрена програма.

Иранският президент Масуд Пезешкиан определи споразумението като важна стъпка към прекратяване на бойните действия, но предупреди, че окончателно споразумение за трайно примирие все още не е постигнато.

Ръководителят на енергийните анализи в DBS Bank Сувро Саркар заяви, че първата фаза на договореностите, включваща подписването в Женева на удължаването на 60-дневното примирие, е сравнително лесна за изпълнение и осигурява допълнително време за преговори по ядрените въпроси.

По думите му пазарите ще следят най-внимателно втората фаза, която включва поетапното възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток и прекратяването на американската военноморска блокада срещу ирански пристанища и плавателни съдове.

Саркар предупреди, че всяко решение, различно от едновременно и пълно премахване на ограниченията, може да доведе до нова волатилност на петролния пазар.