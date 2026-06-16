Заповед на БАБХ ще доведе до ново поскъпване на млякото

Заповед №РД11-1497 от 8 юни 2026 г. на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въведe от 10 юни задължителни лабораторни анализи за всяка пратка сурово мляко, млечен концентрат, мляко на прах, суроватка и масло с произход ЕС и трети държави. Така от петък над 50 цистерни с мляко изчакват на граничните пунктове с дни до получаване на резултатите, за което време то се разваля и става негодно за консумация. За това алармираха на пресконференция от Българската асоциация на млекопреработвателите (БАМ).

Държавата спира свободното движение на стоки в ЕС

Държавата затваря границите, на практика спира свободното движение на стоки в Европейския съюз и голяма част от суровината, която България не произвежда в достатъчни количества стои по границите по 5-6 дни. А срокът на годност на тази суровина сурово мляко е 72 часа, заяви Огнян Ганев от асоциацията. По думите му въпросът е отнесен до Европейската комисия, а заповедта ще бъде атакувана и по съдебен ред.

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Според Ганев това неминуемо ще се отрази в цените на млечните продукти, най-бързо върху цената на прясното и кисело мляко, а след това и на останалите. Така на практика държавата вместо да се бори с високите цени на храните, ги оскъпява допълнително, посочи той.

"Заповедта от БАБХ доведе до изключително необмислен и нелогичен и незаконен контрол и спиране на суровините към българските млекопреработватели. Става дума за заповед, която застрашава изцяло производството на млечни продукти в България", обясни Поли Пеева от БАМ.

По думите и всички млекопреработватели са пристиснати до ъгъла. "Работим в конкурентна среда, нашият голям конкурент са всичките международни млекопреработвателни компании, които няма да можем да конкурираме. Проблемът е, че ние от 20 г. имаме всякакви видове входящ контрол, а най-големият гарант е сертификатът за качество, в него гаранцията бе това, че отговарят всички показатели за качеството. Ние правим входящ контрол, а сега държавата затваря границите, спира свободното движение на стоки и голяма част от суровините, които не произвеждаме стоят по границите по 5-6 дни. Срокът на годност на тази суровина сурово мляко е 72 часа. Липсват мобилни лаборатории да се правят тези проверки надеждно, качват се хората по камионите, бъркат с някакви неясни, нечисти средства в млякото и после се праща в някакви лаборатории на 500 км, въобще не е ясно какво е състоянието, подчерта Пеева.

"Суровината, която спираме и унищожаваме, ние трябва да я изхвърлим вече след изследванията. Първите изследвания вече са налице и показват, че няма никакво отклонение. Нашите марки и сертификати са гаранция за качеството на продуктите. Всичките продукти, конкурентни на българските – бяло саламурено сирене, кашкавал, сухи млека, влизат през границата безпрепятствено, и се продават без проверки, на каквито са подложени преработвателите за суровото мляко. Нямаме какво да преработваме докато чакаме държавата да прави проверка. Срещнахме се с министъра на земеделието и с директора на БАБХ - молим ги не ни убивайте, не сме против контрола, дайте ни възможност с елементарни трансформации в тази заповед, дайте ни отговор за вкисната суровина над 50 цистерни какво да я правим. Какво да кажем на европейските партньори, от които вземаме тези суровини", попита Пеева.

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Юлиан Венев, превозвач, заяви, че цистерните, които превозват суровото мляко, са същите, с които се превозва в цяла Европа, те са сертифицирани цистерни, не са хладилни. Съгласно конвенцията никой не би трябвало да пречи на тези цистерни да преминават границата, а да им се съдейства, защото возят бързо развалящи се продукти. Тези заповеди от БАБХ не са релевантни на международното право, отбеляза Венев.

"Най-силните възражения срещу законосъобразността на тази заповед е, че тя въвежда предварителен блокиращ режим за стоки от ЕС без оценка на риска и в грубо нарушение на процедурата за издаване на общ административен акт, заповедта е подписана от БАБХ на 8 юни и влезе в сила на 10 юни, въведената мярка е непропорционална", заяви Галин Грудев от асоциацията. Българската млекопреработвателна индустрия не се противопоставя на контрола, подкрепяме правилата. Контролът е необходим, но призоваваме обществото и властта да не допускат да се подкопава доверието в цял един сектор, каза още той.