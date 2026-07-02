ДЗИ отбеляза своята 80-годишнина с посланието „Обичаш го. Застраховай го.“

ДЗИ посрещна служители, партньори, официални лица и гости на специално събитие, посветено на 80-годишнината от основаването на застрахователя с най-дълга, непрекъсната и успешна история в България. Националният исторически музей в София бе домакин на тържеството, което премина под надслов „Обичаш го. Застраховай го.“.

В своето обръщение по случай годишнината Петър Андронов, главен изпълнителен директор на бизнес ресор „Международни пазари“ на КВС Group и председател на надзорните съвети на ДЗИ и ОББ подчерта, че последните 20 години от богатата история на ДЗИ са част от общата история на KBC Group в България и сподели своите 20 причини да обича ДЗИ. Сред тях са хората, които неуморно работят за успеха на компанията, клиентите и партньорите, които делегират своето доверие на застрахователя, стабилността на дружеството и това, че от своя първи ден в KBC Group непрестанно расте, постигайки устойчива лидерска позиция на българския пазар, запазвайки и до днес мястото си на върха, а резултатите му са повод за гордост навсякъде по света. „Честит празник, скъпи приятели, бъдете здрави, продължавайте да изкачвате нови върхове, бъдете смели и дръзки и никога не спирайте да се развивате и да изненадвате всички със своите възможности и успехи. ДЗИ е най-добрата застрахователна компания не само в България.“, завърши той.

Ролята на ДЗИ като основоположник на съвременното българско застраховане бе подчертана и в поздравителния адрес от президента на Република България Илияна Йотова и обръщенията на Цончо Ганев, заместник.-председател на Народното събрание на Република България, Гълъб Донев, заместник-министър председател и министър на финансите на Република България, на Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор и Пламен Данаилов, заместник-председател, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на КФН. В своето слово Гълъб Донев подчерта „Вашата компания извървя достоен път, поддържайки добро финансово състояние, висока ликвидност, сигурен инвестиционен портфейл и дългосрочен рейтинг „А“ със стабилна перспектива. Винаги в крак с времето, ДЗИ съчетава традициите с модерните дигитални тенденции и иновации в сектора.“.

„Зад тази годишнина стоят години доверие и милиони истории на хора, семейства и бизнеси, в които ДЗИ е била близо до тях, за да им даде сигурност и спокойствие. През годините ДЗИ премина през различни трансформации и промени, но едно е факт - компанията успява да запази доверието своите клиенти и наред с това да изгради модерна визия на бъдещето. Днес ДЗИ е лидер с близо един милион клиенти, над 1500 професионалисти, 162 офиса и широка мрежа от експерти, агенти и брокери в цялата страна. Всичко това ни дава увереност, че ще продължим да градим и да се развиваме успешно и през следващите 80 години.“, сподели Кристоф Де Мил, кънтри мениджър на KBC Group в България и главен изпълнителен директор на ОББ.

Коста Чолаков, председател на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ, заедно с останалите изпълнителни директори – Бистра Василева, Иван Ганчев и Анастас Петров – връчиха специални награди на служителите с 40-годишен трудов стаж в компанията, най-добрите брокери, с които компанията работи, и агенти с 40-годишен стаж. В своето обръщение към гостите на събитието Коста Чолаков подчерта ролята на застрахователя в ежедневието на гражданите не просто като компания, а като доверен приятел, който подкрепя гражданите да възстановят своето имущество след неблагоприятни събития, да опазват своето здраве, да имат спестени средства благодарение на своята предвидливост. „Обичам ДЗИ, защото всички наши служители от всички поколения създават иновации и ние сме признати за иновационен лидер на пазара, като ще продължим да отстояваме тази позиция. Благодаря ви от сърце от мое име и от името на моите колеги от управителния съвет за всичко постигнато и за всичко, което предстои да направим заедно.“, завърши своето обръщение главният изпълнителен директор на ДЗИ.

„Обичаш го. Застраховай го.“ е посланието, с което ДЗИ отбелязва своята 80-годишнина. То има за цел да насочи вниманието на гражданите и бизнесa към това да се погрижат за най-ценните за тях неща – независимо дали става въпрос за движимо или недвижимо имущество, здраве или животозастрахователни продукти. ДЗИ е дружеството с най-дълъг опит на българския застрахователен пазар, основанo през 1946 г. Компанията, лидер на застрахователния пазар в България, е част от белгийската банково-застрахователна група KBC от 2007 г. ДЗИ разработва и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. През годините експертите на ДЗИ разработват десетки иновативни услуги в продуктовото портфолио и обслужването на клиенти, които налагат както чрез отлично развита търговска мрежа, така и чрез дигитални решения, налични в онлайн портала на компанията go.dzi.bg.

За последните две години, освен признанието и доверието на клиентите в дигиталните услуги получи и редица престижни признания, сред които „Застраховател на годината – Животозастраховане“ за 2024 г. от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ), международното отличие за „Най-добър дигитален застраховател в България“ от Global Insurance, първо място на годишните награди Transform IT за дигитална и устойчива трансформация на бизнеса, реализирана през 2024 г., организирани от Digitalk, първо място за „Технологична/AI иновация на годината“, второ място в категория „Иновативен продукт/услуга“ и трето - в категория „Иновативен проект/Иновативен дизайн“ по време на Годишните награди на b2b Медия и др.

ДЗИ е една от най-разпознаваемите и с високо доверие марки не само във финансовия сектор, но и изобщо в страната. Според проучване на IPSOS над 63% от потребителите на застрахователни услуги припознават ДЗИ като онлайн застраховател, а клиентското одобрение и удовлетвореност от компанията надминават 70%.