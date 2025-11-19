Цените на имотите в желаните столични квартали скочиха над 3000 евро за квадрат

Малко повече от месец преди въвеждането на еврото, цените на жилищата в София продължават да растат, като надхвърлиха нови нечувани граници. След като средната им цена отдавна премина 2000 евро за кв.м., вече има и квартали, където средната цена се доближава до тази в големи европейски столици - над 5000 евро за кв.м. А отскоро във всички най-желани от купувачите столични квартали цените не падат под 3000 евро за кв.м., показва проверка на Actualno.com в платформата за недвижими имоти imot.bg.

Най-скъпи квартали

Кварталът, в които средните цени надхвърлят 5000 евро за кв.м. е районът около Докторски паметник със средна цена от 5228 евро за кв.м., а почти докосва този праг Изгрев с 4923 евро за кв.м.

Още няколко квартала държат средни цени от над 4000 евро за кв.м., като сред тях са Яворов с 4402 евро за кв.м. и жилищната група "Южен парк" с 4225 евро за кв.м. и Иван Вазов с 4183 евро за кв.м.

Със средни цени над 3000 евро за кв.м. вече са много от желаните столични квартали - Изток с 3812 евро за кв.м. Лозенец с 3632 евро за кв.м., Медицинска академия (Крива река) с 3587 евро за кв.м., Оборище с 3500 евро за кв.м., Гео Милев с 3427 евро за кв.м., Хладилника с 3386 евро за кв.м., Зона Б-5-3 с 3220 евро за кв.м., Стрелбище с 3096 за кв.м., Хиподрума с 3019 евро за кв.м., Гоце Делчев и Кръстова вада с 3006 евро за кв.м. и Белите брези с 3005 евро за кв.м.

В повечето столични квартали средните цени са между 2000 и 3000 евро за кв.м., като между тях са Банишора, Борово, Бъкстон, Витоша, Западен парк, Илинден, Княжево, Красно село, Лагера, Овча Купел, Павлово, Подуяне, Разсадника, Света троица, Редута, Слатина, Студентски град, всички части на Младост, Дружба и Надежда и дори някои части на Люлин.

Най-евтини квартали

На другия полюс средна цена под 1000 евро за кв.м. вече има само в квартал Христо Ботев - 791 евро за кв.м., като над 1000 1000 евро за кв.м. са дори средните цени в отдалечените Ботунец 1 и 2, съответно с 1228 и 1226 евро за кв.м.

Сравнително ниски са все още са средните цени на жилищата в Модерно предградие 1554 евро за кв.м, Кремиковци с 1636 евро за кв.м., Илиянци - 1703 евро за кв.м., Експериментален с 1705 евро за кв.м., Левски В с 1713 евро за кв.м., Люлин 5 -1751 евро за кв.м., Люлин 6 - по 1764 евро за кв.м., Люлин 10 с 1772 кв. м., Обеля - 1828 евро за кв.м., Малашевци с 1831 евро за кв.м., Орландовци с 1861 евро за кв.м., Суходол с 1863 евро за кв.м. и Враждебна с 1897 евро за кв.м.