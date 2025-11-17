Инфлацията в България остава висока

Годишната инфлация в България, измерена през индекса на потребителските цени (ИПЦ), остава над 5 на сто, като за октомври 2025 г. е 5,3 на сто. Това показват най-новите данни на Националния статистически институт (НСИ). Все пак инфлацията леко отслабва спрямо септември, когато беше 5,6 на сто. Месечната е 0,9 на сто, инфлацията от началото на годината е 4,3 на сто, а средногодишната инфлация е 4,1 на сто.

Инфлация, измерена през ХИПЦ

През октомври 2025 г. месечната инфлация, измерена през хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), е 0,4 на сто, а годишната - 3,8 на сто. Инфлацията от началото на годината (октомври 2025 г. спрямо декември 2024 г.) е 3,2 на сто, а средногодишната инфлация за периода ноември 2024 - октомври 2025 г. спрямо периода ноември 2023 - октомври 2024 г. е 3,3 на сто.

ХИПЦ е сравнима мярка на инфлацията на държавите от ЕС и е един от критериите за ценовата стабилност и за присъединяването на България към еврозоната.

Натрупаната инфлация, измерена с ИПЦ, за последните три години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2022 г.) е 13,5 на сто, а за последните пет години (октомври 2025 г. спрямо октомври 2020 г.) е 41,5 на сто.

Цените на стоките и услугите

През октомври 2025 г. цените на стоките и услугите са намалели в следните потребителски групи: Транспорт - с 0,2 на сто; Жилищно обзавеждане, стоки и услуги за домакинството и за обичайното поддържане на дома - с 0,2 на сто.

По-високи са цените на стоките и услугите в следните потребителски групи: Облекло и обувки - със 7,1 на сто; Развлечения и култура - с 5,5 на сто; Образование - с 1,1 на сто; Алкохолни напитки и тютюневи изделия - с 0,5 на сто; Хранителни продукти и безалкохолни напитки - с 0,3 на сто; Здравеопазване“ - с 0,2 на сто; Жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,2 на сто; Съобщения - с 0,1 на сто; Разнообразни стоки и услуги - с 0,1 на сто.

Без промяна остават цените на стоките и услугите в групата Ресторанти и хотели.

 

