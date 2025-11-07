Българите са песимисти за икономиката и личните си финанси

Нараства песимизмът на българите за икономическата ситуация в страната. Според Националния статистически институт (НСИ) общият показател на потребителското доверие през октомври 2025 г. спада с 4 пункта спрямо нивото си от юли, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3 и с 6,2 пункта. През юли показателят също намаля - с 4,7 пункта в сравнение с април.

Влошаване на оценките за финансовото състояние

През октомври мненията за развитието на общата икономическа ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите дванадесет месеца, са по-негативни в сравнение с предходното наблюдение. Наблюдава се и нарастване на песимизма в оценките на потребителите за настъпилите промени във финансовото състояние на техните домакинства през последните дванадесет месеца и в очакванията им за следващите дванадесет месеца, в резултат на което балансовите показатели се понижават съответно с 2,8 и с 4,8 пункта.

Още: Растежът на българската икономика ще се забави догодина

Оценките за изменението на потребителските цени през последните дванадесет месеца са по-неблагоприятни в сравнение с мненията, изразени три месеца по-рано, като инфлационните очаквания се запазват и за следващите дванадесет месеца.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца песимизмът нараства, като мненията на населението и от градовете, и от селата се изместват към по-негативните очаквания.

Настоящата икономическа ситуация в страната продължава да се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване, а и очакванията им относно възможността да спестяват през следващите дванадесет месеца се влошават.

Още: Инфлацията в България отново е над 5 процента

Негативна е и нагласата им по отношение на извършването на разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба, за "покупка или построяване на жилище (вила)" и за "подобрения в дома" през следващите дванадесет месеца.

 

