Промяна в цената на петрола след опасения от нови санкции

Цената на петрола се повиши в азиатската търговия на фона на информации, че САЩ подготвят нови санкции срещу руския петрол, ако Москва не се съгласи на мирно споразумение за Украйна, предаде Ройтерс. По-рано Блумбърг съобщи, че Вашингтон подготвя нов кръг от санкции срещу руския енергиен сектор, ако не бъде постигнато споразумение за Украйна. Пазарите оценяват и рисковете за доставките, свързани с блокада на венецуелски петролни танкери.

Цените

Фючърсите на сорта Брент, който е референтен за Европа, се повишиха с 42 цента, или 0,7 на сто, до 60,10 долара за барел.

Котировките на американския лек суров петрол поскъпнаха с 44 цента, или 0,79 на сто, до 56,38 долара за барел.

Представител на Белия дом е заявил пред Ройтерс, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение за евентуални нови санкции срещу Русия.

Според анализатори от ING допълнителни мерки срещу руския петрол биха могли да представляват по-голям риск за предлагането на пазара от обявеното по-рано намерение на САЩ да блокират санкционирани танкери, влизащи и излизащи от Венецуела.

Сред обсъжданите варианти са мерки срещу т.нар. „сенчест флот“ от кораби, използвани за транспортиране на санкциониран руски петрол, както и срещу търговците, които участват в тези доставки.

Планираната блокада на Венецуела поставя под риск около 600 000 барела дневно износ на венецуелски петрол, основно за Китай, докато доставки за САЩ в размер на около 160 000 барела дневно вероятно ще продължат, отбелязват от ING. Венецуелският петрол представлява около 1 на сто от глобалното предлагане, като по-голямата част от него се насочва към Китай, но слабото търсене и наличието на значителни количества суров петрол в намиращ се предимно в танкери в близост до Азия ограничават въздействието върху пазара.