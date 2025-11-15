eMAG Black Friday 2025: рекордно темпо със 148 продукта, поръчани за 1 секунда

„Златната секунда” беше регистрирана в 07:42:56 ч., когато бяха поръчани 148 отделни продукта.

Злато за над 20 000 лв./ 10 225.84€ беше продадено през първите 5 часа на кампанията.

54% от поръчките, направени през първите 5 часа, ще бъдат доставени в easybox автоматични шкафчета, с 18% повече в сравнение с eMAG Black Friday 2024.

46,7% от общата стойност на поръчките през първите 5 часа на кампанията са генерирани от Genius абонати.

След първите пет часа от началото на 13-ото издание на eMAG Black Friday в България най-търсените продукти на платформата са препарати, пелени и кафе. Потребителите продължават да добавят средно по 4 продукта в своите пазарски колички, като „Златната секунда” е отчетена в 07:42:56 ч., когато в рамките на една секунда са били закупени 148 продукта.

За 54% от поръчките през първите пет часа клиентите клиентите са избрали доставка до easybox – ръст от 18% спрямо предходния eMAG Black Friday. Плащанията с карта също нарастват – 38% тази година спрямо 33.42% през 2024 г.

Още: eMAG Black Friday 2025: За 30 минути след началото на кампанията българите са поръчали 30% повече продукти от миналата година

„Black Friday на eMAG започна ударно: само през първите пет часа клиентите пазаруваха с ускорено темпо, а в 07:42:56 ч. отбелязахме „Златната секунда” със 148 закупени продукта. Продукти от първа необходимост като препарати, пелени и кафе са сред най-търсените, което показва, че хората използват кампанията, за да оптимизират бюджета на домакинството и ежедневния си комфорт. В същото време интересът към покупки с по-голяма стойност остава висок – само за първите часове беше поръчано злато за над 20 000 лв./ 10 225.84€. Почти половината от общата стойност на поръчките идва от Genius абонати – нашите най-активни клиенти, които пазаруват предимно през мобилни устройства и предпочитат доставка до easybox,“ коментира Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

Genius абонатите – най-активните клиенти

46,7% от общата стойност на поръчките през първите пет часа на кампанията идва от Genius потребители. Възползвайки се от безплатна доставка и ексклузивни Black Friday предложения, повечето Genius абонати са пазарували през мобилни устройства, поръчвайки средно 5 продукта със средна стойност на количката от около 704 лв./ 359.95€

Топ продуктови категории, продадени през първите 5 часа

• Перилни и почистващи препарати

• Пелени и аксесоари

• Кафе

• Продукти за лична хигиена

• Храна за домашни любимци

• Телевизори

• Продукти за дома

• Готварски съдове

• Грижа и стилизиране за коса

• Електрически четки за зъби

Области в страната с най-голяма средна стойност на поръчката

• Ямбол

• Кърджали

• Хасково

• Смолян

• София-град

• Варна

• Бургас

• Благоевград

• Враца

• Стара Загора