Защо веществата магнезий и калий са като тайните батерии на тялото?

Снимка: iStock

Повечето хора са забелязали, че напоследък всички говорят за магнезий - фитнес треньори, лекари и дори приятели в социалните мрежи, но това не е просто мода. Магнезий е минерал, без който няма енергия, защото той помага на мускулите да работят нормално, пази нервната система спокойна и участва в над 300 процеса в тялото. Ако липсва, усещаме веднага - крампи, раздразнение, липса на концентрация.

И дори да се храним прилично, често не си набавяме достатъчно. Затова хората все по-често посягат към добавки, а най-удобно е през онлайн аптека - вече няма нужда всеки път да се разхождаме до физическата, защото онлайн се предлагат и промоции. Всичко в аптека Мирабел се намира лесно, без рецепта и на нормални цени за всеки.

Кога тялото крещи, че има нужда от магнезий?

Понякога симптомите са толкова обикновени, че не ги свързваме веднага. Ако имаме чести схващания в прасците, трудно заспиваме или ни трепери окото - това са сигнали на които да обърнем внимание, че нещо важно липсва. Магнезий успокоява тялото, защото без него нервната система работи на високи обороти, все едно двигател. Не всеки минерал е еднакъв. Кратък списък, който може да помогне при избор:

  • Цитрат - усвоява се бързо, подходящ за хора с мускулни крампи;
  • Глицинат - щади стомаха и е идеален за успокояване и по-добър сън;
  • Оксид - по-икономичен вариант, често използван в стандартни добавки;
  • Малат - ободрява, подходящ за хора с умора и ниска енергия;
  • Тауринат - добър избор при сърдечни проблеми, защото стабилизира;
  • Комбинирани форми - съдържат цинк, витамин B6 за по-добро усвояване.

Лекарите често препоръчват да се комбинира магнезий с витамини от група B, защото заедно действат по-силно, а най-хубавото е, че можем лесно да изберем форма - прах, таблетки, дори течен вариант. Идва и удобството - когато поръчваме от онлайн аптека, можем спокойно да прочетем описанията, да сравним цените и да изберем точния, посочват от аптеки Мирабел.

Как плавно се свързва магнезият с калия?

Интересното е, че тялото рядко страда само от един недостиг. Ако нивата на минерала паднат, често и калиевият хидроксид почва да се губи. Работят като тандем - помагат на мускулите и сърцето да се свиват и отпускат правилно. Когато човек започне да приема магнезий, че му препоръчват да следи и калий, особено ако тренира много.

При изпотяване, диуретици или горещо време е възможно да имаме по-голяма нужда от калий. Предлагат се комплекси, където двата минерала са заедно в балансирани дози. Калий е това вещество, което поддържа ритъма. Той контролира сърдечната честота, подпомага мускулите и баланса на течности. Без достатъчно поташ, започва да се появява отпадналост, аритмии и при някои хора се усеща и мускулна слабост.

Кои хора имат най-голяма нужда от калий?

Интересното е, че повечето хора дори не знаят колко им липсва. Диетите с малко плодове и зеленчуци са основната причина. Банани, авокадо, спанак - всичко това е богато на калий, но почти никой не яде такива неща всеки ден. Добавките, които се намират в аптеката, са удобен вариант. Голяма нужда имат хора, които пият повече кафе, спортуват или използват диуретици, защото при тях се измива от организма.

В такива случаи се препоръчва не просто хранителна добавка, а внимателен баланс. Лекарите често напомнят - не се прекалява, защото твърде много калий може да бъде проблем. Добрата новина е, че в повече комплекси, които можем да намерим, дозите са преценени правилно и безопасно, затова са подходящи за ежедневен прием. Вижте всички в категория добавки.

Как да комбинираме магнезий и калий правилно, без да объркаме нещо?

Не трябва да ги взимаме едновременно с калций или желязо - те пречат на усвояването. Най-добре е вечер магнезий, който да успокоява и калий за стабилизиране на мускулите и съня. Много хора споделят, че след няколко дни усещат разлика - по-малко схващания, по-лесно заспиване и повече енергия сутрин.

Тялото започва да диша, но единственото, което трябва да знаем е, че не трябва да чакаме, докато ни се схване кракът в 3 през нощта, за да се сетим за тези минерали. Магнезий и калий са малките герои, които държат всичко в баланс. Благодарение на всяка онлайн аптека, вече е лесно да ги намерим, сравним и изберем подходящата форма за нас, защото всяко тяло е различно и реагира по различен начин.

