Как модерното градинско обзавеждане ще трансформира дома ни?

Хората, които разполагат с хубава и просторна градина, са късметлии, защото могат да изберат практично обзавеждане и да оформят кът за почивка или за хранене. Откритите пространства са част от жилището и не бива ги пренебрегвате. Поръчайте подходяща градинска мебел, която създава повече комфорт и ще ви даде шанс да прекарвате време на чист въздух и на слънце. Хубавите мебели, в които може да инвестирате, са разнообразни като дизайн и функционалности. Препоръчваме да разгледате най-новите предложения в каталога на магазин мебели АРЕНА и да трансформирате градината в едно по-уютно и приятно за прекарване на свободното време кътче.

Какъв вид градинско обзавеждане да използваме?

Когато имате идея да оползотворите цялото пространство на своето жилище, вероятно ще изберете мебели и за градината. В търговската мрежа ще откриете огромно разнообразие от маси, столове, канапета, готови комплекти и други артикули. С тяхна помощ ще създадете уютно местенце в градината, в което ще прекарвате голяма част от свободното си време през топлите месеци. Хубаво е преди покупката да помислите дали смята да се храните на открито, ще организирате ли събирания с приятели или просто ще си почивате и ще релаксирате. Експертите препоръчват да обърнете внимание на следните мебели:

практични трапезни маси – независимо с колко свободно пространство разполагате в двора, е добре да изберете маса, на която да сервирате вкусни специалитети за семейството или за вашите гости. Моделите, от които ще избирате, са разнообразни като дизайн и материали на изработка. Важно е да имате достатъчно място за настаняване и масата да бъде здрава и стабилна. Препоръчваме артикулите изработени от метал и закалено стъкло, които изглеждат невероятно стилно и се поддържат лесно;

комфортни столове – задължително е столовете, които ще използвате, да подхождат на трапезната маса, затова ги изберете както и тези за вашия дом. Градинските столове могат да са компактни, но също и големи и удобни като кресла;

стилни и функционални дивани – пространството ще бъде много по-приятно и комфортно, ако разполагате с диван. Тези артикули могат да бъдат двуместни, триместни или по-големи, в зависимост от бюджета, който сте предвидили за покупката и свободното пространство в двора. Обикновено те са оборудвани с меки възглавници за сядане и за облягане;

градински комплекти – когато нямате време да търсите масата и столовете поотделно може да се възползвате от прекрасните предложения на мебели АРЕНА. Готовите комплекти се изработват в интересен дизайн и стил, могат да съдържат два, четири или шест стола. Изберете хубав и удобен комплект, който ще използвате с удоволствие;

чадъри за слънце – защитете се от летните горещини като инвестирате в хубав чадър за слънце.

Градинските люлки и хамаци са прекрасни артикули, които се грижат за вашия релакс. Красивите люлки имат тента и са прекрасно допълнение към сетовете за хранене.

Кои са основните плюсове на градинските мебелни комплекти?

Този тип обзавеждане е популярно, защото предлага редица удобства. Не е нужно да търсите масата и столовете поотделно и да се опитвате да ги комбинирате. Това вече е направено от специалистите като артикулите са изработени в един и същ дизайн, цветове и материали. По този начин пространството което обзавеждате ще бъде много по-стилно и красиво. Разнообразието от конфигурации ви дава шанс да се съобразите с вашите очаквания и предпочитания, когато поръчвате мебелите. Може да изберете малка масичка с два стола или по-голям сет за хранене. Качеството на артикулите е гарантирано високо, а цената достъпна. Инвестицията в хубаво градинско обзавеждане си заслужава, тъй като създавате комфортно пространство за почивка и релакс в двора, където бихте прекарвали повече време. Изгодно е да инвестирате в комплект мебели, затова ако търсите нещо функционално и красиво това е най-доброто решение.

Защо да поставим диван в градината?

Предлагаме да разгледате и прекрасните градински дивани, които винаги ще създадат удобства в откритата зона. Тези мебели ще ви предложат най-много комфорт, ако искате да релаксирате на открито и да се чувствате също толкова уютно както и в своя хол. Изберете диваните защото:

на тях могат да се настанят повече хора – има двуместни, триместни и по-големи модели, които ви позволяват да се чувствате спокойни и да посрещате гости в градината. Също така семейството ви ще се настани по-комфортно, щом разполагате с подобна функционална мебел;

предлагат се модели в най-различна форма и размери – диваните са многообразни като дизайн, така че лесно ще откриете вариант, който да е съобразен със свободното пространство и с вашия вкус;

изработени са от устойчиви и качествени материали – най-често производителите използват висококачествена естествена дървесина, обработена против влага, метал или ратан. Това ви гарантира дълга експлоатация, без артикулът да промени своя външен вид;

дивани не са скъпи – без проблем ще направите тази покупката, понеже мебелите могат да се намерят на изключително разумни цени;

комбинирайте с маса – добра идея е да съчетаете градинския диван с маса, на която да сервирате храни и напитки.

Онлайн се предлага огромен избор от стилно и качествено обзавеждане за градината. Сега може да се възползвате и от намаления.

Кои са най-удобните градински дивани?

Според повечето потребители едни от най-практичните и комфортни модели са двуместните и триместните. Артикулите, които включват меки възглавници за седалките и облегалките безспорно са предпочитани, защото осигуряват повече удобство и възможност да се настаните. Градинските дивани изработени от дървесина и ратан впечатляват със своята визия, тъй като създават усещане за уют, а натуралните материали, от които са изработени, са качествени и устойчиви. Не пропускайте възможността да обзаведете градината с хубав диван, който ще ви позволи да прекарвате в тази зона повече време и да се отдадете на релакс.