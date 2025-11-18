Цената на петрола все по-уверено е в нова посока

Цената на петрола се понижава допълнително днес в сутрешната азиатската търговия, след като опасенията за доставките отслабнаха с възобновяването на товаренето в руския износен център в Новоросийск, временно засегнат от украинска атака с дронове и ракети, съобщава Ройтерс. В същото време търговците продължават да оценяват въздействието на западните санкции върху руския износ, като руският суров петрол започва да се търгува със значителна отстъпка спрямо глобалните бенчмаркове.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват с 54 цента, или 0,84 процентa, до 63,66 долара за барел тази сутрин българско време.

Фючърсите на американския лек суров петрол се понижават с 53 цента, или 0,88 процента, до 59,38 долара за барел.

Американското министерство на финансите съобщи, че санкциите, наложени през октомври на „Роснефт“ и „Лукойл“, вече оказват натиск върху приходите на Москва и се очаква постепенно да ограничат износните обеми на Русия.

"Пазарните притеснения са свързани с натрупването на петрол в танкерите, тъй като купувачите преценяват риска от потенциално нарушаване на санкциите“, коментира Вивек Дхар, стратег по минни и енергийни суровини в Commonwealth Bank of Australia. По думите му обаче историята показва, че Русия успява да се адаптира.

"Очакваме всяко прекъсване, породено от санкциите на САЩ, да бъде временно, тъй като Русия отново ще намери начини да ги заобикаля“, допълни Дхар.

Високопоставен служител на Белия дом заяви, че американският президент Доналд Тръмп е готов да подпише законодателство за санкции срещу Русия. Тръмп заяви в неделя, че републиканците подготвят законопроект, който предвижда санкции за всяка страна, извършваща бизнес с Русия, като добави, че в него може да бъде включен и Иран.